Cybersecurity, golden power sulla Borsa e commercio estero: le mosse del cdm

Governo: via libera del cdm a decreti su Cybersecurity. C'è il golden power su Borsa Italiana

Via libera del consiglio dei ministri ai decreti cybersecurity e riorganizzazione e funzioni dei ministeri. A riferirlo il ministro per i rapporti col Parlamento Federico D'Inca' al termine del Cdm. Il decreto dovrebbe contenere anche la misura volta a proteggere il mercato azionario, ossia la Borsa Italiana, con il golden power. Per il provvedimento e' ora necessario un regolamento di attuazione. Si tratta della risposta alla mossa della borsa di Hong Kong, che la scorsa settimana aveva fatto un'offerta d'acquisto per il London Stock Exchange, che dal 2007 controlla appunto Borsa Italiana.

Ok Cdm: Commercio estero alla Farnesina, Turismo alla Cultura

Il via libera al decreto per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei ministeri contiene, tra l'altro, il trasferimento delle competenze sul turismo al Ministero per i Beni culturali e il ritorno di quelle sul commercio estero dal Ministero dello Sviluppo economico al Ministero degli esteri. Una mossa voluta da Luigi Di Maio, che potrà continuare a occuparsi dell'export italiano come già fatto nell'ambito della Nuova Via della Seta insieme alla Cina ma non solo.

Decreto Ambiente: stop in attesa di coperture in manovra

Stop invece per il dl Ambiente. Per il Green New Deal bisogna infatti trovare prima i soldi in manovra. Il decreto, al centro di un dibattito chiesto dal ministro in Cdm, e' stato rinviato e dovra' essere riesaminato insieme agli altri ministeri, e soprattutto a quello dell'Economia, in vista della manovra.