D'Alema ha asfaltato il renziano Giachetti

Come direbbe Totò, politici non si diventa. Si nasce.

E Max D'Alema "lo nacque".

Lo ha dimostrato, asfaltando, con fulminante battuta, sull'ex "tele-Kabul", chez "Rossa" Berlinguer, Roberto Giachetti, ex rutelliano, prima pannelliano, oggi del PDR ! "Giachetti ? Ha già pensato donna Virginia Raggi a risolvere il suo problema....".

Chapeau, Don Massimo!