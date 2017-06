Da Brindisi (di Fitto) niente bus per andare da Fitto

Questo weekend a Roma si tiene il congresso di Direzione Italia, la formazione politica guidata da Raffaele Fitto. Ma pare proprio che dalla città pugliese non ci siano pullman per la Capitale. Povero Fitto...



Preso da Twitter

Luigi Vindice posted in DIREZIONE ITALIA BRINDISI CITTÀ



Luigi Vindice

June 16 at 4:07pm



Allora una volta per tutte da Brindisi non ci sono #pullman i BRINDISINI non parteciperanno per la Brutta esperienza amministrativa di #DIREZIONE #ITALIA #BRINDISI !! Chiamate gli addetti interessati !!! Noi ci riserviamo in futuro