Da Cuneo la "nuova Boschi" del Pd

Maria Elena (Etruria per alcuni) Boschi non è più l'unica donna di Matteo Renzi, politicamente parlando, ovvio. C’è un’altra giovane bionda e con gli occhi azzurri nel Partito Democratico che ha fatto colpo sul segretario appena riconfermato dalle primarie del 30 aprime. Si chiama Chiara Gribaudo ed è nata a Cuneo anche se vive a Borgo San Dalmazzo (sempre in provincia di Cuneo). Anche lei, come la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, è giovanissima (classe 1981), ma da molto tempo è impegnata in politica.

Chiara ha iniziato nel movimento studentesco della sua scuola, l’ITC Bonelli di Cuneo, per poi diventare presidente della Consulta Giovanile della città, quindi consigliere comunale a Valdieri e poi assessore a Borgo San Dalmazzo. Nel 2013 è eletta deputata nella circoscrizione Piemonte per il Pd, dal 2015 è vicepresidente del gruppo del Pd. Da circa un anno affianca il potentissimo Tommaso Nannicini nella stesura del disegno di legge sul lavoro autonomo, appena approvato in via definitiva al Senato.

Il suo punto ri ferimento nel Pd è Matteo Orfini, che l’ha voluta nella direzione nazionale del Pd. E sul suo profilo Facebook Chiara ha commentato l’elezione con queste parole: “Oggi l’Assemblea Pd mi ha eletta in Direzione Nazionale. Per questa fiducia dico grazie. Cercherò di ripagarla con tutto il mio impegno. Finalmente è il momento di ripartire, per la comunità del Partito Democratico e per le speranze che vogliamo dare al Paese. Dovremo farlo tutti insieme. Buon lavoro a tutte le Democratiche e i Democratici per questo nuovo cammino!”.

CHI E' CHIARA GRIBAUDO (dal suo sito internet)

Educatrice impegnata con minori e disabili, ha collaborato a progetto con la Fondazione Nuto Revelli onlus; dal 2011 è membro del Comitato nazionale ANPI; già responsabile Lavoro PD della Granda; riconfermata consigliere comunale nel 2012, è stata Assessore a Borgo San Dalmazzo, fino a giugno 2014; dalle “Parlamentarie” PD risulta candidata alla Camera, circoscrizione Piemonte 2. E' Deputato della XVII legislatura, vice presidente del gruppo Pd.