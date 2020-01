Da Forza Italia alla Lega? Il senatore Giro vicino a Salvini

"Voglio esprimere la mia assoluta solidarietà al leader della Lega Matteo Salvini per le gravi e ripetute intimidazioni di cui è bersaglio nella sua coraggiosa campagna elettorale in Emilia Romagna. È un clima di intolleranza che sta purtroppo contagiando anche il mio movimento. Il silenzio assordante del dirigenti nazionali di Forza Italia dopo le triviali dichiarazioni di Marco Bestetti, che mi vuole prendere 'a pedate' e che mi consiglia di 'cambiare spacciatore' dandomi praticamente del drogato, mi inducono a riflettere sulla mia appartenenza ad un movimento che sta perdendo in modo inatteso e allarmante la sua originaria berlusconiana identità". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Francesco Giro.



FI, Biancofiore: solidarieta' a Giro, Berlusconi inverti rotta - "Anche se l'esercizio della solidarieta' non e' di moda in FI (se non su chat private ) voglio esprimerla pienamente all'amico Francesco Giro, aggredito verbalmente su Facebook dal Commissario dei giovani Bestetti. Il ragazzo lo ha per vizio, poche settimane fa ebbe lo stesso ardire nei miei confronti con un'arroganza e una maleducazione che mi lascio' basita. L'ennesima goccia che stava facendo traboccare il vaso". Lo afferma Michaela Biancofiore. "Anche io cominciai a muovere i miei primi passi in Forza Italia nel giovanile, ma mai ma proprio mai io, noi - i ragazzi di allora - ci saremmo permessi di aggredire parlamentari o dirigenti, come sta facendo questo capetto che si sente le spalle coperte perche' nominato, come di consueto, grazie all'amico dell'amico del momento che lo ha portato all'attenzione del Presidente. Cosa abbia mai dimostrato politicamente questo ragazzo per accusare gli altri, e' un altro dei tanti misteri che ci sta rovinando", spiega. "Avevo avvertito Berlusconi che il ragazzo gia' si sentiva il suo alter ego e che stava creando ulteriori superflue tensioni sui territori arrogandosi il permesso di denigrare il lavoro altrui e rottamare i suoi fedelissimi,purtroppo inascoltata. Se questo e' il futuro come leggo dall'estero, saremmo declinati a "episodi marginali". Il cambiamento volge al peggio possibile. Per quanto mi riguarda, essendomi consegnata al silenzio fino ad oggi nonostante le frecciatine e le grafiche comandate provocatoriamente, terro' la conferenza stampa di uscita dal movimento dopo il 25 gennaio per non danneggiare in particolare l'amica Jole Santelli e i candidati in Emilia Romagna, regione che mi ha eletto. Un ulteriore atto di lealta' nei confronti del Presidente Berlusconi, unico che giustifico innanzi alla totale irresponsabilita', viceversa- di coloro che agiscono nella sua ombra. Nonostante tutto credo che lui possa ancora invertire la rotta", conclude.