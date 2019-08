Da Salvini ancora un penultimatum: "O si fanno le cose o parola al popolo"

Salvini annulla tutte le tappe del suo tour di domani, tranne Pescara - Matteo Salvini ha annullato tutte le tappe del suo tour in programma per domani, giovedì 8 agosto, ad eccezione del comizio previsto per le 21.30 a Pescara, in piazza Primo Maggio presso lo stadio del Mare. Lo riferiscono dalla Lega.

Matteo Salvini non parla tutto il giorno dopo il voto in aula al Senato sulla Tav Torino-Lione che ha sancito la spaccatura nella maggioranza. Il vicepremier vede intorno alle ore 19:30 il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi e poi si dirige a Sabaudia per il tanto atteso comizio, dopo aver annullato quelli della mattinata e del pomeriggio. Il vicepremier leghista non apre la crisi, come qualcuno si aspettava e, forse, sperava. Ribadisce che qualcosa si è rotto con i 5 Stelle ma poi ripete l'ennesimo penultimatum: "O le cose si possono fare per intero e in fretta oppure star lì a scaldare la poltrona non fa per me". Insomma, l'impressione - considerando anche l'annullamento della conferenza stampa di giovedì del premier e della riunione di Luigi Di Maio con i gruppi parlamentari M5S - è che sia in corso una trattativa nel governo per arrivare a un rimpasto (anche se dal palco Salvini ha negato di volere più poltrone). Dall'esito di questa trattativa dipenderanno le sorti del governo e, probabilmente, della legislatura.



Salvini, ho pancia? Omo de pancia omo de sostanza - "Non avessi mai fatto 10 giorni di vacanza con mio figlio in Romagna? Il ministro in spiaggia in costume? Ma voi a Sabaudia ci andate in giacca e cravatta in spiaggia? Mi piace ballare, si' lo ammetto. Ho la pancia? Omo de pancia omo de sostanza...". Lo ha detto Matteo Salvini.

Governo, Salvini: o si fanno cose o non scaldo poltrona - "Non sono fatto per le mezze misure, o le cose si possono fare per intero e in fretta oppure star li' a scaldare la poltrona non fa per me". Cosi' Matteo Salvini dal palco di Sabaudia. "Tenerci 7 ministeri per non riuscire a fare le cose, tutte, 100 su 100, e' inutile", ha aggiunto.

Governo, Salvini: qualcosa si e' rotto - "Non mi uscira' mai una parola negativa su Di Maio o Conte", ma "qualcosa si e' rotto negli ultimi mesi". Cosi' Matteo Salvini dal palco di Sabaudia, dopo aver ricordato i risultati del governo.

Salvini: non ci interessano poltrone o ministeri in piu' - "L'ultima delle cose che ci interessano e' avere qualche ministero in piu', qualche poltrona in piu'. Anzi, le sette poltrone della Lega sono a disposizione degli italiani. O si possono fare le cose oppure si torna a votare". Cosi' Matteo Salvini.

Salvini da palco Sabaudia: e' stato un anno bello - "E' stato un anno bello, guardavo i risultati oggi al ministero", ha detto Matteo Salvini a Sabaudia. "Per il bene degli italiani, non per interesse personale, facciamo quello che facciamo", ha premesso.