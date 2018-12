Dal 2019 giù i costi della Camera. 20 mln in meno nei prossimi 3 anni

A partire dal 2019, i costi della Camera scenderanno sensibilmente. Il bilancio approvato dall’Ufficio di Presidenza per il prossimo anno prevede un risparmio di 10,4 milioni di euro rispetto all’anno precedente”. Così, in una nota Mirella Liuzzi, portavoce M5S alla Camera. “I costi continueranno a scendere anche nei due anni successivi! In altre parole, come annunciato dal presidente Fico, la Camera costerà 20 milioni in meno, nei prossimi tre anni: un bel risultato, soprattutto, se si considera che a questa cifra si aggiungeranno anche quelli del taglio dei vitalizi degli ex parlamentari. Gli sprechi e i costi della politica si possono ridurre davvero. Lo abbiamo promesso ai cittadini e lo stiamo dimostrando”, conclude Liuzzi.