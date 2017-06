Dalle urne rivincita per Bersani e Pisapia

"Se il Pd è solo Renzi e si isola, i risultati sono quelli lì che vediamo, cioè non regge" afferma Roberto Speranza di Articolo 1-Mdp. E in effetto un altro signtificato che si può leggere in questo primo turno delle elezioni amministrative è che si riscopre il classico schema di Centrosinistra. Quando i Dem va soli o con il Centro non sfondano, se invece costruiscono un'alleanza di sinistra hanno possibilità di vincere o comunque di competere. Sicuramente si tratta di un dato che nelle prossime settimane farà discutere i vertici del Nazareno. I rapporti tra Renzi e gli scissionisti dem e Giuliano Pisapia non sono certo idilliaci, tutt'altro, ma queste Comunali dimostrano che il Pd è più competitivo se guarda a sinistra e non al centro. In difficoltà, invece, i centristi di Angelino Alfano. In alcuni casi si sono spostati a destra, in altri a sinistra. Risultati pessimi al Nord, discreti al Sud. Ma manca un'indicazione chiara per Alternativa Popolare che difficilmente riuscirà a trovare una collocazione nel rinato bipolarismo Centrodestra-Centrosinistra.