Daniela Santanchè, peripezia sul treno "Ditemi se è capitato anche a voi"

Voleva fare una sorpresa al figlio e ha preso al volo un treno dalla stazione Termini di Roma per tornare a Milano. Ma nella fretta sale sul treno sbagliato e si ritrova a Napoli.

È la stessa senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, a condividere la sua avventura su Instagram.

Si sa, le sventure non vengono mai da sole; il treno sbagliato, oltre a essere in ritardo, non prevedeva fermate intermedie, così una volta a Napoli la senatrice ha scoperto che non c'era nessun treno per tornare indietro.