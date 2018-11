Ddl anticorruzione: Bongiorno, blocco prescrizione bomba atomica

"Bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio significa mettere una bomba atomica nel processo penale e io questa cosa non posso accettarla e non posso non segnalarla". Lo afferma il ministro della P.a, Giulia Bongiorno, ospite de 'L'intervista' di Maria Latella su SkyTg24, in merito all'emendamento M5s presentato in commissione Giustizia alla Camera un emendamento al ddl Anticorruzione per bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio.

Roma: Bongiorno, situazione di degrado. Io sindaca? no grazie

"Non ho mai dato la disponibilita' a candidarmi sindaco di Roma, ne' ho voglia di farlo, sono completamente fuori e se me lo proponessero la risposta e' 'no grazie'". Lo ha affermato il ministro della P.a, Giulia Bongiorno, ospite de 'L'intervista' di Maria Latella su SkyTg24, rispondendo a una domanda su un'eventuale sua candidatura a sindaco di Roma. Quanto alle altre possibili candidate, ha osservato: "Giorgia Meloni e Barbara Saltamartini se lo vorranno fare si imbarcheranno in un'impresa difficile, io no". "Io parlo molto di Roma perche' vorrei che mio figlio crescesse in una citta' in cui le strisce pedonali si vedono, anche il centro di Roma che dovrebbe essere il cuore della capitale e' in una situazione di degrado. Ci sono delle cose che vanno subito corrette ma sarebbe ingeneroso, ingenerosissimo, dare tutta la colpa a Raggi perche' ha preso un'eredita' straordinariamente pesante".

Manovra: Bongiorno, norma ad hoc per Pa, preavvisi per quota 100

"Ci sara' "una norma ad hoc per la Pa che prevede per quota 100 preavvisi un po' piu' lunghi". Lo afferma il ministro della P.a, Giulia Bongiorno, ospite de 'L'intervista' di Maria Latella su SkyTg24. "Sara' una norma ad hoc con preavviso e concorsi sprint", ha aggiunto Bongiorno.