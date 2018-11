Ddl anticorruzione, dubbi di Centinaio sulla fedeltà della Lega

"Nel voto segreto ogni parlamentare decide con la propria testa e non ha l'ordine di partito, quindi non si puo' dire che e' stata la Lega o il Cinquestelle, il Pd o Forza Italia, li' ci sono stati dei parlamentari, di tutto il parlamento che non hanno rispettato le indicazioni dei gruppi parlamentari". Lo ha detto il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, a margine della Conferenza delle Regioni a proposito dell'emendamento al ddl anticorruzione sul reato di abuso d'ufficio e di peculato che, con il voto segreto, ha mandato sotto la maggioranza. "Quando c'e' un voto segreto il voto e' segreto, come fai a sapere quello che vota il tuo compagno di banco. Io dico a tutti, alla Lega, al M5S, al Pd, a Forza Italia: non si puo' andare dai cittadini italiani e dire 'io sono esente'", ha concluso.

Anticorruzione: Di Maio, e' stato incidente ma ok a fine anno

"Col ministro Fraccaro abbiamo gia' visto tutto, c'e' un cronoprogramma, non e' una data campata in aria, abbiamo visto la fattibilita' e c'e' la volonta' della maggioranza, quindi e' possibile approvare entro fine anno il ddl anticorruzione e vederlo in Gazzetta ufficiale entro i primi giorni dell'anno prossimo e brindare alla galera per i corrotti". Lo ha detto alla Camera il vicepremier Luigi Di Maio, parlando del ddl anticorruzione. "Sul voto segreto - ha proseguito - io l'ho derubricato a incidente di percorso perche' la buona fede e' testimoniata dal fatto che la maggioranza e la Lega si e' impegnata ad approvare la legge prima del previsto".

ANTICORRUZIONE, SARTI (M5S): SUBEMENDAMENTO ESTENDE NORMA TRASPARENZA“

La norma sulla trasparenza si applicherà a tutti i partiti, ai movimenti, alle fondazioni e ai comitati ad essi collegati, a prescindere dal fatto che siano iscritti o meno nel registro all'art 4 del dl 149/2013”. Così, in una nota, il presidente della Commissione giustizia della Camera, Giulia Sarti. “Contrariamente a quanto originariamente riportato da alcuni organi di stampa, la norma sulla trasparenza per fondazioni e comitati non è saltata. Con il subemendamento approvato oggi in aula, insieme all'emendamento 15.500 che stiamo per votare all'articolo 15 sulle disposizioni finali, l'obbligo di trasparenza viene allargato”.