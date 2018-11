Ddl Anticorruzione: peculato, no 5S alla modifica della Lega

I due relatori M5s al ddl anticorruzione, Francesca Businarolo e Francesco Forciniti, hanno dato parere negativo all'emendamento della Lega che modifica il reato di peculato. Anche il governo, con il sottosegretario M5s alla Giustizia, Alberto Ferraresi, ha dato parere negativo. Ma al momento della messa in votazione dell'emendamento, la Lega con Roberto Turri, ha chiesto che la proposta di modifica venga nuovamente accantonata. Protesta il Pd.

PECULATO, SALAFIA (M5S): EMENDAMENTO LEGA NON PUO’ ESSERE VOTATO DAL MOVIMENTO - “Occorre fare chiarezza su un punto e sgomberare il campo da qualsiasi dubbio o illazione: l’emendamento che rivede la norma sul reato di peculato è iniziativa della Lega, non del MoVimento 5 Stelle”. Così in una nota, Angela Salafia, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione giustizia alla Camera. “Si tratta di un emendamento presentato dalla Lega che aveva chiesto un approfondimento tecnico – ribadisce la portavoce – ma non diventerà mai legge”.