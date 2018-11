De Luca: "Salvini gigante come Churchill. Dopo Isoardi gli consiglio Bindi"

Durante un'intervista su Lira Tv e pubblicata sulla propria pagina Facebook, Vincenzo De Luca ha attaccato il Movimento Cinque Stelle, evidenziando, però, anche parole di stima nei confronti di Matteo Salvini. Negli ultimi cinque minuti dell'intervento il governatore campano porta all'attenzione di chi lo lo ascolta il fatto che dal M5S sia arrivata la proposta di istituire una commissione atta a controllare i temi della divulgazione scientifica sulla televisione pubblica. De Luca, senza mezzi termini, la definisce "idiozia". "Questi veramente non stanno bene", tuona. "Possono essere - incalza - impegnati nel lavoro sui campi assieme a Casalino e al redivivo Di Battista. Sono veramente cose imbarazzanti".

"Salvini rispetto a questi è un gigante. Può essere equiparato a Churchill e a Roosevelt se sono questi gli interlocutori". De Luca parla così del ministro dell'Interno, porgendogli la sua solidarietà per la vicenda privata che l'ha interessato.

Una sfera, quella sentimentale, a cui il governatore dice di guardare con rispetto, sebbene, dice, sia lo stesso leader della Lega a far girare le foto. "Non aggiungiamo niente su questo - prosegue De Luca - se non l'apprezzamento per la signora Isoardi che, come donna, obiettivamente merita. Una grande donna impegnativa, stressante". "Non parlo per noi - afferma con ironia - che siamo ridotti alla nostalgia, ma a Salvini mi permetto di suggerire qualcosa. Credo che la compagna giusta per lui sia Rosaria Bindi, Questa coppia la vedrei bene. Torna a casa, stanco, distrutto e si mette a fare gli esercizi spirituali. Che c... deve fare? Ho stima e affetto per Salvini, ho qualche anno in più e mi permetto di dargli qualche suggerimento. Ha bisogno di una partner rasserenante e narcotizzante".