De Magistris chiama Fico: “Tu sindaco, io governatore”

"Non vi chiudete, ritornate al civismo. Pensate alla possibilità di far nascere coalizioni civiche locali, poi magari anche nazionali. Io sono pronto a impegnarmi per un vero schieramento di rottura. Loro si stanno lasciando fagocitare dalla Lega, prima o poi dovranno fare una riflessione seria''. Lo dice, al 'Fatto quotidiano', Luigi de Magistris rivolgendosi al M5s.

"Io mi rivolgo allo spirito originario del Movimento, a quello che diceva di voler essere. Per Fico in questo momento è più semplice, da presidente della Camera è più libero di smarcarsi da un'alleanza che non condivide e sa non essere condivisa da molti militanti", spiega il sindaco di Napoli. "La Campania potrebbe essere l'ultimo baluardo, come la linea del Piave o le quattro giornate di Napoli.

Potremmo sconfiggere Salvini e De Luca, costruire un modello politico diverso", dice ancora de Magistris, che alla domanda su uno scenario con Fico sindaco di Napoli e lui stesso governatore in Campania replica: "Se lo chiede al cittadino napoletano e campano le dirà che non sarebbe poi tanto male...".