Decreto Carige, il Pd: "Conte chiarisca i suoi rapporti con la banca"

Di Maio e Salvini devono vergognarsi. Il Pd va all'attacco dei leader della maggioranza. Perché "sono bastati dieci minuti di una riunione notturna del Consiglio dei ministri per smentire cinque anni di insulti e menzogne contro di noi. Matteo Salvini e Luigi Di Maio devono solo vergognarsi". Così su Twitter l'ex premier Matteo Renzi.

E l'ex segretario del Pd posta anche un video. Dice: "Salvini e Di Maio si devono vergognare per quello che hanno detto per anni e anni contro di noi. Si devono vergognare per le offese e gli insulti. Hanno truffato gli italiani raccontando storie non vere su di noi: sulla Tav, sulla Tap, sull'Ilva, sulle trivelle... Adesso persino sulle banche. E' proprio vero, puoi ingannare qualcuno per tutta la vita e puoi ingannare tutti per una sola volta. Ma non puoi ingannare tutti per tutta la vita. Con la vicenda delle banche di ieri Salvini e di Maio devono semplicemente scrivere la parola vergogna".

Renzi non è il solo esponente del Pd che va all'attacco del governo. "La realtà ha quasi sempre la meglio sui pagliacci. Fino a ieri M5s e Lega hanno crocefisso il Pd accusandolo di aiutare le banche. Ieri hanno salvato Carige, la banca della città di Beppe Grillo. Bene. Ora, però, abbiano la decenza di chiedere scusa". Lo scrive su twitter il senatore Antonio Misiani, capogruppo della Commissione Bilancio a Palazzo Madama. E Maria Elena Boschi su scrive:

E Luigi Marattin, capogruppo Pd in commissione Bilancio della Camera, sottolinea su Twitter i rapporti del premier Conte con Carige e si domanda: "Dati i rapporti del premier Conte con Carige (tramite il suo socio Alpa, consigliere Carige, ed essendo egli stesso stato consulente di Mincione, socio Carige) nel Cdm di ieri sera si è astenuto sul decreto salvabanche? È uscito al momento del voto? (come fece Boschi, ndr.) Gradita risposta".

Al Pd risponde Salvini: "Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favori alle banche, agli stranieri o agli amici degli amici. Bene l'azione a tutela dei risparmiatori liguri e italiani e bene il miliardo e mezzo stanziato in manovra per gli altri cittadini truffati".

Carige, Di Maio: non un euro, se serve garanzia Stato nazionalizziamo - "Non abbiamo dato un euro alle banche, abbiamo scritto in una legge che se serve lo Stato potra' garantire nuovi titoli di Stato e potra' ricapitalizzare. Speriamo non serva. Se si dovesse usare quella garanzia o se si dovessero mettere soldi pubblici, banca Carige deve diventare di proprieta' dello Stato. Ovvero deve essere nazionalizzata". Lo scrive il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio su Facebook, chiarendo che cosi' "non ci sara' nessun regalo ai banchieri e nessun azionista e obbligazionista truffato. Non sara' come Etruria perche' salviamo tutti gli obbligazionisti e correntisti. Non sara' come le banche venete perche' non la venderemo a due euro dopo averla ripulita dei debiti con i soldi pubblici. Ora vedremo chi e' stato a non restituire i soldi a Carige affossandola", aggiunge attaccando Renzi e la Boschi.