Dl Fiscale, Di Maio: "Non sono un bugiardo. Nell'accordo niente scudo penale"

"Salvini dice che non vuole passare per fesso, io non posso passare per bugiardo". Lo dice Luigi Di Maio, in un video pubblicato su Facebook. "In Cdm lunedì - spiega - è stato letto il comma 9 dell'articolo 9 che parla di condono tombale penale per gli evasori? La risposta è no. Quando si dice che Conte leggeva e Di Maio scriveva si dice una cosa non vera perchè nel Cdm non si legge norma per norma un decreto o una legge, si enunciano i principi generali. Conte ha enunciato i termini generali dell'accordo sulla pace fiscale" e "non si è mai parlato di condono penale e non si è mai parlato di fondi esteri". "O anche Salvini - conclude - era d'accordo con il condono penale per i grandi evasori, l'ha sentito e non ha detto niente, ma non è vero, i ministri 5 stelle e Conte sono a testimoniarlo, o è come dico io".



"Sono contento che non c'è volontà di andare avanti con il condono, a sentire le dichiarazioni della Lega. Domani sistemiamo ma rivedremo i regolamenti del Cdm: ci devono essere procedure più chiare, così se qualcuno si distrae resta tutto agli atti e non ci sono malintesi". Lo ha detto Luigi Di Maio in una diretta Facebook.