Decreto milleproroghe, sì della Camera alla fiducia sul maxiemendamento

L'aula della Camera ha votato a favore della questione di fiducia posta dal governo al decreto Milleproroghe, che a questo punto sarà licenziato domani mattina da Montecitorio. I voti a favore sono stati 337, i voti contrari 187, 2 gli astenuti.

Il provvedimento contiene misure che vanno dalla pubblica amministrazione all'editoria, dal lavoro e politiche sociali all'istruzione, dallo sviluppo economico alle infrastrutture e ai trasporti, dalla giustizia ai beni culturali all'ambiente e all'economia. Tra le correzioni introdotte al Senato in prima lettura figura una serie di proroghe come quelle per l'assunzione di personale presso l'Antitrust; la proroga del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici e i locali adibiti a asilo nido e per le strutture turistico-alberghiere; la proroga dell'attuale contratto di servizio Rfi; la proroga della disciplina di coltivazione, produzione e commercio del vino. Il decreto legge contiene anche i contestati interventi sull'applicazione della direttiva Bolkenstein al commercio ambulante e su rinvio della nuova regolamentazione sui servizi taxi e Ncc.