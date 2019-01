Decreto Sicurezza: Marco Rizzo: "Il popolo odia il Pd e i suoi sindaci"

"Questa vicenda dei porti, dei sindaci e di Salvini è paradigmatica del perché la sinistra italiana sia scomparsa o stia scomparendo in questo Paese". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario del Partito Comunista Marco Rizzo commentando le polemiche sul Decreto Sicurezza e sui porti tra il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini e alcuni sindaci del Pd e di sinistra. Rizzo poi rincara la dose e non usa mezzi termini: "Il popolo vi odia! Avete distrutto la sinistra, a partire da Occhetto che ha sciolto il Partito Comunista fino ad arrivare a Renzi. Gramsci si sta rivoltando nella tomba".

Insomma, la sinistra in Italia non è soltanto il Partito Democratico e i suoi vari satelliti che hanno ormai sposato la globalizzazione finanziaria e capitalistica che importa schiavi da tutto il mondo per abbattere il costo del lavoro e distruggere quel poco di stato sociale rimasto. C'è una sinistra, quella del Partito Comunista, che si rifà alle grandi lotte operaie del Novecento e che, seppur contestando su tutta la linea il governo Lega-M5S, mette al centro il lavoro, il diritto alla casa e la lotta a questa Unione europea basata solo sulla finanza e non sui popoli. La sinistra del Pd, invece, come spiega bene Rizzo, è ormai lontana dal popolo che vive nelle periferie delle grandi città. E quest'ultima vicenda lo dimostra perfettamente.