Decreto Sicurezza, svolta. Così Conte ha convinto i sindaci

Il governo garantisce che arriveranno "delle integrazioni, delle circolari interpretative" da parte delle Prefetture sul decreto Sicurezza. "Le nostre proposte sulle persone vulnerabili e sui minori sono gia' state prese in considerazione". Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, lasciando Palazzo Chigi dove con una delegazione di sindaci ha incontrato il premier Giuseppe Conte e il capo di gabinetto del ministro Salvini, e' soddisfatto dell'interlocuzione con l'esecutivo e delle prime aperture che sono arrivate. "Abbiamo chiesto che venga comunicato anche ai comuni il numero di persone che sono domiciliate nei centri di accoglienza, prima avveniva in automatico con la residenza", continua Decaro, ed e' necessaria "una presa in carico in modo omogeneo sul territorio nazionale del servizio sanitario perche' ci sono ancora alcune Asl che fanno la presa in carico dei richiedenti asilo e altre che non lo fanno". "Il terzo tema d'attenzione sono le persone vulnerabili- prosegue il leader di primi cittadini- noi abbiamo chiesto di inserirle negli Sprar perche' se sono nei Cas, i centri di accoglienza prefettizia, quelle persone non ricevono l'accoglienza di cui hanno bisogno e le problematiche si scaricano sulle comunita'. Ci sara' un approfondimento tecnico in queste ore, il governo propone bandi che si occupino esclusivamente delle persone vulnerabili, vedremo". Infine, il governo ha assicurato l'Anci sul costo dei minori stranieri non accompagnati. "Verrano inseriti negli Sprar e il costo sara' a carico degli Sprar", conclude Decaro.

Sicurezza, Conte: decreto gia' chiaro ma lo preciseremo - "Abbiamo convenuto nel corso dell'incontro con l'Anci delle varie questioni, il decreto Sicurezza e' molto chiaro sul punto, si tratta a questo punto - nel caso - di intervenire per chiarire qualcosa che pero' e' gia' chiaro, come sui servizi sanitari, per i quali l'elemento per usufruirne e' l'ultimo domicilio". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha ricostruito l'esito dell'incontro con l'Anci. "Faremo un aggiornamento costante per le persone in carico - ha detto ancora Conte - ma il clima e' stato proficuo e le criticita' sollevate sono gia' state chiarite, anche insieme agli uffici del Viminale presenti all'incontro".

MIGRANTI: SALVINI, UNA DECINA SINDACI SU 8000 NON HANNO COMPRESO DL - "A mezzogiorno ero a Ciampino, contento di essere lì. Il presidente Conte mi ha spiegato che da parte dei sindaci non c'è stata nessuna rimostranza rispetto ai contenuti" del dl sicurezza, "sono stati aiutati a capire alcuni passaggi, ma la sostanza del dl era e rimane quel che è". Così il ministro Matteo Salvini, a chi gli domanda del diverso atteggiamento, rispetto a Conte, tenuto nei confronti dell'Anci. "Meglio fare un incontro in più che uno in meno - aggiunge - Se poi 10 sindaci su 8000 chiedono più chiarimenti, glieli daremo. Una ventina hanno avuto difficoltà nel comprendere il testo, noi siamo a disposizione di tutti".

Sicurezza, Salvini: Sindaci? Incontro non si nega mai... - "Ringrazio la disponibilita' di Conte per aver incontrato i Sindaci sul dl Sicurezza, un incontro non si nega a nessuno...". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, parlando dell'incontro tra Conte e una delegazione dell'Anci.

Appendino: con governo incontro molto positivo e pragmatico - "Con il governo è stato un incontro molto positivo e pragmatico, con grande dialogo nel merito dei problemi dei sindaci. Abbiamo esaminato alcune proposte sulle circolari attuative su alcuni punti su cui del resto già il governo stava discutendo". Così il sindaco di Torino, Chiara Appendino, al termine dell'incontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e una delegazione dell'Anci a Palazzo Chigi.