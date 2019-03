Decretone, via libera in commissione. Reddito di cittadinanza le novità

Decretone: via libera da Commissioni Camera, lunedi' in Aula. Reddito di cittadinanza le novità

Via libera delle commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera al cosiddetto decretone che introduce il reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione anticipata. Nelle prime ore del mattino e' stato votato il mandato al relatore per l'Aula dove il provvedimento approdera' lunedi' per la discussione generale. Tra le ultime proposte entrate, l'apertura delle offerte di lavoro dei centri per l'impiego anche ai working poor: anche chi ha un lavoro, ma pagato pochissimo, sarà considerato disoccupato e potrà entrare nel patto per il lavoro previsto nel programma del reddito di cittadinanza e ricevere le cosiddette 'offerte congrue'.

Decretone: M5s, miglioramenti per assunzione medici e disabilita'

"Siamo riusciti ad apportare al decretone diversi e importanti miglioramenti, che serviranno a rafforzare una misura che gia' rappresenta un grande aiuto per milioni di persone in difficolta'": lo dichiarano, in una nota, i portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Affari sociali alla Camera. "Pensiamo in particolare al sostegno alle famiglie con persone con disabilita', che sono circa 254mila. Per queste, facilitiamo l'accesso alla Pensione di cittadinanza anche laddove siano presenti disabili gravi o non autosufficienti under 67, aumentiamo la soglia del patrimonio finanziario da 5.000 a 7.500 euro per ciascun componente con disabilita' e il massimale della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2,2. Oppure, pensiamo all'emendamento che prevede una sorta di accesso automatico ai programmi di distribuzione alimentare agli indigenti, come la distribuzione di pacchi, l'accesso a empori sociali o i servizi mensa". "Inoltre, abbiamo approvato un emendamento che prevede che gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale possano procedere all'assunzione di personale per assorbire gli effetti di Quota 100. Il tutto, andando a incidere solo sulla disciplina relativa alle assunzioni, senza che lo Stato debba spendere di piu'. Sul diritto alla salute e sulle persone piu' svantaggiate non abbassiamo mai la guardia e, anche in questa occasione, lo stiamo dimostrando", concludono i deputati del MoVimento 5 Stelle.

Decretone: Forza Italia, approvato emendamento salva collaboratori

"Finalmente, in nottata, dal Governo una minima apertura agli emendamenti di buon senso di Forza Italia che mirano a tutelare i lavoratori piu' precari di tutti: i collaboratori": e' quanto affermano i deputati Renata Polverini, responsabile del Dipartimento lavoro di Forza Italia, Paolo Zangrillo, Pasquale Cannatelli e Carlo Fatuzzo a margine dell'esame del decreto-legge su Reddito di cittadinanza e Quota 100. "Nel decretone infatti si dispone la compatibilita' tra l'indennita' Naspi riconosciuta ai dipendenti di lavoro subordinato e il Reddito di cittadinanza ma - precisa Polverini - non c'e' alcun riferimento alla Dis-Coll, l'indennita' di disoccupazione per chi ha perso il lavoro parasubordinato. Insomma il Governo che si dice a favore dei piu' deboli si era scordato proprio i lavoratori piu' precari. Precari come i futuri navigator - concludono - che una volta terminata la propria attivita' sarebbero rimasti esclusi dal reddito di cittadinanza. Per fortuna ci abbiamo pensato noi. Proseguiamo la nostra battaglia per migliorare il testo e far si' che chi ha piu' bisogno non venga lasciato indietro da questo Governo