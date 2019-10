Def, Di Maio: “Mantenuta la promessa sull’Iva, ora carcere per grandi evasori”

"Sono molto contento di questa nota di aggiornamento del Def perché abbiamo mantenuto una delle due promesse fondanti di questo governo, quella di non aumentare l'Iva". Lo ha dichiarato il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, intervistato da Agorà su Rai3. "Lunedì prossimo manteniamo la seconda promessa, tagliando per sempre i 345 parlamentari e risparmiando mezzo miliardi di euro", ha aggiunto. Sul tema del carcere agli evasori il ministro degli Esteri afferma - “Con la lotta all'evasione non vogliamo fare la guerra ai piccoli commercianti “ – e aggiunge – Ma vogliamo il carcere per i grandi evasori, quelli che portano i patrimoni all'estero e se la cavano con una multa. Vogliamo che vadano in galera".

Def, Di Maio: "Con Inps nuovo software contro l'evasione

"Con l'Inps, e con il presidente Pasquale Tridico, abbiamo ideato un software contro l'evasione di tutti i contributi che si pagano all'Inps". Così Luigi Di Maio - "E' uno strumento che ci permetterà di recuperare 4-5 miliardi di euro".

Def, Di Maio: "Lavoriamo per ridurre le commissioni sulle carte di credito"

"Nel Nadef abbiamo previsto un incentivo per chi paga con la carte di credito ma lavoriamo anche per ridurre le commissioni che è tenuto a pagare il commerciante, in modo che non siano esorbitanti anche quando si tratta di pane o latte".

Governo, Di Maio: Salvini ha tradito italiani, non è credibile

"Nella mia vita, anche personale, quando una persona ti dice una cosa e poi fa il contrario non solo tradisce me ma anche gli italiani". Così Luigi Di Maio riferendosi a Matteo Salvini. "Ha perso la credibilità con gli italiani", ha aggiunto.

Governo, Di Maio: gruppo elettorale senza elezioni non è il massimo

"Creare un gruppo elettorale senza passare dalle elezioni per me non è il massimo. Erano evidenti i malumori interni al Pd", ha aggiunto.