Def, dove Mattarella sbaglia

Risposta al Monito di Mattarella sulla necessità di garantire l'equilibrio di bilancio.La nostra Costituzione, in articoli non meno importanti, sottolinea la necessità di garantire il lavoro e di assistere i cittadini indigenti, come previsto dalla manovra del governo Salvimaio.C'è il secondo, importante comma dell'articolo 3 : "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Molto chiaro e significativo anche l'articolo 38 della Costituzione : "Ogni cittadino, inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano previsti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto al l'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti, previsti in questo articolo, provvedono organi e istituti, predisposti o integrati dello Stato".