Def, Lega: l'Ue si traquillizzi. Alla fine sarà entusiasta del nostro Def

Il presidente dell'Ecofin Loeger ha affermato: 'Siamo una famiglia, chiediamo che l'Italia rispetti le regole'. Ormai non passa giorno senza un siluro dall'Europa. Non hanno un po' rotto?

"Che si tranquillizzino, le regole saranno rispettate. Mi sembra che stiano facendo molto rumore per nulla. Anzi, saranno entusiasti quando leggeranno i contenuti del nostro Documento di Economia e Finanza".

Un Def che però, obiettivamente, è molto M5S e poco Lega visto che per il reddito di cittadinanza ci sono 10 miliardi e per la mini-flat tax solo 1,5...

"Ma dov'è che sono scritte le cifre?"

Beh, così è stato spiegato...

"Intanto, prima di tutto, è una manovra sui tre anni. Con calma, le cifre arriveranno e si vedrà quante saranno le risorse a disposizione per uno, due e tre provvedimenti. Chiaro, no? Siamo solo alla cornice programmatica, poi effettivamente quante risorse saranno a disposizione sulle varie misure lo sapremo solo quando la manovra sarà scritta".

Ci sarà qualcusa anche sul fronte Irpef o per i lavoratori dipendenti non ci sarà nulla?

"Sulle persone fisiche sicuramente è previsto qualcosa, ma non è detto che inizi quest'anno perché, probabilmente, sarà per i prossimi anni, a partire dal 2019".

Quindi nisba...

"Quest'anno si punta più sulle misure per le imprese e l'anno prossimo si cercherà di andare più verso le persone fisiche".

Borghi ha detto che 'l'Italia con una sua moneta risolverebbe gran parte dei problemi', la pensa anche lei così?

"Ragazzi, dai, l'ha detto Borghi... Io dico che noi vogliamo un'Europa diversa da quella che c'è adesso. Ovviamente nel contesto europeo ci stiamo, ma non vogliamo l'Europa delle élite, della finanza e delle banche ma l'Europa dei popoli che sia attenta alle identità, che ci protegga dall'immigrazione, dal terrorismo e che protegga i nostri prodotti e la nostra economia".

Beh, a sentire la Commissione europea l'Italia ormai sembra come la Grecia...

"Macché Grecia! L'Italia sta facendo vedere il suo vero volto: nel contesto europeo bisogna starci, ma con al centro la volontà dei popoli e non dei finanzieri e dei banchieri".