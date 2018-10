Def, Salvini: "8-9 mld per il reddito di cittadinanza". Di Maio: "Saranno 10"

DEF: SALVINI, PER MODIFICHE FORNERO 7-8 MILIARDI, REDDITO 8-9 MLD

Per le modifiche alla Legge Fornero ci saranno in manovra "fra i 7 e gli 8 miliardi di euro". Cosi il vice premier Matteo Salvini a Radio Anch'io su Rai Radio 1. Dunque, aggiunge, "se per la Fornero ci sono 7-8 mld per il reddito ci saranno 8 o 9 miliardi" visto che si tratta di "16 miliardi complessivi". "Non possiamo fare in cinque mesi -ha continuato Salvini- quel che altri non fatto in 10 anni". "E' incredibile che dopo i disastri che ha fatto il Pd ci si rimproveri: siamo qua da quattro mesi e la gente ha capito che, senza miracoli, facciamo quello per cui ci hanno votato, io nel mio su immigrazione, sicurezza, beni della mafia". Nessuna marcia indietro sui numeri della Nadef se lo spread sui titoli di Stato tornasse a salire, avverte: "No" risponde ad una domanda su eventuali dietrofronti in caso di impennata del differenziale tra il Btp a 10 anni del Tesoro e il corrispondente Bund tedesco. "La manovra guarda avanti e non torniamo indietro", aggiunge.

DEF: DI MAIO, 10 MILIARDI PER REDDITO DI CITTADINANZA

"Per il 2019 il 2,4 nel rapporto deficit/Pil, 20 miliardi di cui 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la legge Fornero, 2 per la Flat tax e 1 miliardo per le assunzioni straordinarie". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio ai microfoni di Radio Radicale. A chi gli domanda se i numeri snocciolati siano stati fissati definitivamente, "direi di sì", replica Di Maio.