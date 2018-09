Def, il richiamo di Mattarella: "La Costituzione impone equilibrio"

"La Costituzione italiana - la nostra Costituzione - all'articolo 97 dispone che occorre assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilita' del debito pubblico. Questo per tutelare i risparmi dei nostri concittadini, le risorse per le famiglie e per le imprese, per difendere le pensioni, per rendere possibili interventi sociali concreti ed efficaci".

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene, in occasione dell'incontro con i partecipanti all'iniziativa "Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana", nel dibattito sulla manovra che ha fissato un rapporto deficit/Pil del 2,4% per il prossimo triennio, con una indicazione che lascia pochi dubbi: la Carta chiede equilibrio di bilancio.

E ancora: "Avere conti pubblici solidi e in ordine è una condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro". "Voi - ha detto Mattarella - siete interpreti di una grande tradizione seguita con grande affetto dagli italiani. Alcune delle vostre maglie lo manifestano in maniera chiarissima. E quella di mettere questa tradizione in sintesi con la Costituzione è stata una scelta di straordinaria importanza come significato".

"Le tappe che avete fatto sono state certamente faticose. La Futa, e qualche altro passo, sarà stato impegnativo; ma le tappe che avete fatto sono state molto ben scelte, ben indovinate, con un significato importante: quello che fa capire a tutti (e il vostro contributo è stato significativo) che la Costituzione è la nostra casa comune".

"Stiamo tutti insieme, dentro la Costituzione, dentro il nostro Paese, come comunità. E questo lo dobbiamo sempre più ribadire. In fondo il ciclismo lo ha sempre dimostrato perché è uno sport di squadra, in cui il gioco di squadra è importante, lo è sempre stato. Ci sono le grandi personalità, i grandi protagonisti, ma c'è sempre stato intorno a loro un gioco di squadra, perché il ciclismo - ripeto - è uno sport di squadra, oltre che individuale".

"E questa presenza di squadra è ciò che il nostro Paese deve costantemente rinverdire, recuperare, applicare e ritrovare in ogni circostanza. Aver ricordato la Costituzione, con i suoi settant'anni, è molto importante. Vi invito a venire dentro, dove c'è una bella copia della Costituzione, per vederla insieme", ha proseguito Mattarella. "Avete chiamato questa vostra iniziativa 'Viaggio intorno ai settanta anni della Costituzione'. Questo - ha spiegato ancora il capo dello Stato - è il suo testo che rappresenta la base e la garanzia della nostra libertà, della nostra democrazia. Detta le regole della nostra convivenza e indica i criteri per i comportamenti e le decisioni importanti, come quelle da assumere in questi giorni".

Non si è fatta attendere troppo la replica alle indicazioni sull'equilibrio di bilancio da parte del governo. "Stia tranquillo il Presidente, dopo anni di manovre economiche imposte dall'Europa che hanno fatto esplodere il debito pubblico (giunto ai suoi massimi storici) finalmente si cambia rotta e si scommette sul futuro e sulla crescita. Prima gli Italiani, dalle parole ai fatti!", ha risposto infatti a stretto giro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

"La Costituzione - ha spiegato ancora il ministro dell'Interno - impedisce forse di cambiare la legge Fornero, di ridurre le tasse alle Partite Iva e alle imprese, di aumentare le pensioni di invalidità, di assumere migliaia di poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco e di aiutare i giovani a trovare un lavoro? Non mi pare", ha sottolineato Salvini. Che poi ha aggiunge una frase che già in passato aveva provocato polemiche: "Se a Bruxelles mi dicono che non lo posso fare, me ne frego e lo faccio lo stesso".