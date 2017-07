Deficit, Renzi: "Vinceremo la partita della flessibilità con l'Ue"

Il braccio di ferro con la Ue sull'attenuazione dei vincoli di bilancio "e' un film gia' visto: tre anni fa, quando abbiamo fatto la battaglia per la flessibilità, in Europa all'inizio ci dicevano 'non esiste'. E invece nel giro dei sei mesi, combattendo una battaglia durissima, la flessibilità ce la siamo presa, 20 miliardi". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, ospite di Radio Kiss Kiss per presentare il suo libro "Avanti" in vendita da domani.

Quello di aver ottenuto una maggiore flessibilità sui conti, ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio, "è stato un successo politico. La proposta di tornare a Maastricht chiunque governerà sarà ripresa perché é talmente forte e articolata che segnerà il dibattito e la partita la vinceremo".