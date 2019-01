Di Battista conferma la svolta M5S: "Processare Salvini non è giusto"

Ecco la svolta poco dopo le 19 di martedì 29 gennaio. Alessandro Di Battista, il più anti-salviniano dei 5 Stelle, almeno da quando è tornato dal Sud America, esce allo scoperto e si dichiara contrario all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno. E' il segno che il cambiamento di rotta dei 5 Stelle è praticamente cosa fatta.



"Considero che non sia giusto processare unicamente Salvini. Secondo me il presidente Conte dovrebbe firmare un atto formale nei confronti del Tribunale dei ministri e della Giunta per le autorizzazioni certificando che quella decisione presa da Salvini sul caso Diciotti sia stato un atto del Governo, condiviso dalla Presidenza del Consiglio e dal ministro Toninelli", una questione che riguarda allo stesso modo Salvini, Conte, Di Maio e Toninelli. Lo ha detto l'esponente del M5S Alessandro Di Battista nel corso di Porta a Porta parlando della richiesta di autorizzazione a procedere avanzata nei confronti di Salvini dal Tribunale dei ministri per la vicenda Diciotti. "Non si può giocare la tenuta del Governo su questo caso", ha aggiunto Di Battista.