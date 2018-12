Di Battista: "In 7 mesi di viaggio spesi 19mila euro. Torno in Italia e parlerò con Di Maio"

M5S, Di Battista: "Torno in Italia, vedrò Di Maio. Luigi è un fratello"

Alessandro Di Battista torna in Italia, al termine del viaggio-reportage in Centro America. "Ora torneremo -ha detto in un video- e mi vedrò con Luigi (Di Maio, ndr) che è un fratello e vedremo il da farsi".

Di Battista poi scherza: "volevo prendere una cravatta andina ma non l'ho trovata", ripiegherò su "un paio di calzettini". "Dopo 16.718 km in bus (più altri su varie imbarcazioni) -aveva annunciato su Facebook- con qualche kg in meno noi due e qualcuno in più Andrea, dopo aver visitato 9 paesi, scritto reportage, girato documentari, dopo che lo gnomo ha imparato a camminare e noi due a non dormire, dopo aver vissuto per 7 mesi la vita che sognavamo per nostro figlio....stiamo per tornare a casa. Grazie a chi ha seguito questa avventura, a chi ci ha ospitato, a chi ci ha dato consigli, a chi ci ha regalato olio d'oliva e parmigiano. Grazie a chi ha condiviso i reportage, a chi ha visto i documentari su Iloft. Buon natale di cuore!".

