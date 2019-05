Di Battista: "Mi ricandido fra 4 anni. Flat tax? Facciamola"

"Io penso di candidarmi tra 4 anni. Il prossimo giro penso di candidarmi". Lo ha detto Alessandro Di Battista conversando con i giornalisti al termine dell'assemblea M5s. "Fondamentalmente il nostro più grande limite e la nostra più grande forza è che siamo brave persone e abbiamo scelto i ministeri più complicati” – e sulla flat tax - "personalmente condivido la flat tax, ho sempre detto che il Movimento 5 stelle avrà futuro se sarà capace di votare i provvedimenti" giusti per il paese "anche se vengono dalla Lega".

Poi l’ex parlamentare parla del caso Rixi - "Io non posso pensare che Salvini che ha vinto le elezioni, che è il leader del principale partito oggi in Italia, possa mandare tutto a carte quarantotto con la lettera che gli manda Bruxelles e con le problematiche della futura legge di Bilancio per difendere un sottosegretario eventualmente condannato per peculato". Se condannato si deve dimettere? "Non solo lo prevede il contratto - ha aggiunto - ma la morale comune".

Il capogruppo alla Camera del M5s D'Uva: "Il governo vada avanti convintamente"

"Come vedete abbiamo tenuto una lunga assemblea. Non sono pervenute criticità sul governo. Si va avanti convintamente fermi tutti i principi del Movimento 5 Stelle". Lo ha detto il capogruppo alla Camera del Movimento, Francesco D'Uva lasciando Montecitorio e, interpellato sulle votazioni on line che riguardano la leadership di Luigi di Maio ha aggiunto: "Il governo deve andare avanti a prescindere. Poi ci sono le votazioni sulla leadership consegnate agli iscritti ma siamo" convinti che "verrà confermata la fiducia", così come gli umori dell'assemblea hanno mostrato.