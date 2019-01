Di Battista torna a sparare su Salvini: "Sì all'autorizzazione sulla Diciotti"

"Processare unicamente Salvini non è giusto", ma "sì all'autorizzazione". Alessandro Di Battista torna in tv e ondeggia tra l'apertura all'alleato di governo, sul caso Diciotti, e il solito attacco anti-salviniano.



"Credo proprio che voteremo a favore alla autorizzazione a procedere: poi cercheremo una soluzione tutti assieme" Lo ha detto Alessandro Di Battista (M5s) nel salotto di "Porta a Porta". "Mancano due settimane, si mettano intorno a un tavolo Salvini Di Maio Conte e Toninelli per trovare una soluzione che rafforzi il governo. Può cambiare tutto in 24 ore, e' cambiata la versione di Salvini... Gli consiglio di rinunciare a immunità, allo stesso tempo credo che Conte debba assumersi anche formalmente questa responsabilita'".



Però Di Battista afferma anche: "Considero che non sia giusto processare unicamente Salvini. Secondo me il presidente Conte dovrebbe firmare un atto formale nei confronti del Tribunale dei ministri e della Giunta per le autorizzazioni certificando che quella decisione presa da Salvini sul caso Diciotti sia stato un atto del Governo, condiviso dalla Presidenza del Consiglio e dal ministro Toninelli", una questione che riguarda allo stesso modo Salvini, Conte, Di Maio e Toninelli. "Non si può giocare la tenuta del Governo su questo caso", ha aggiunto Di Battista.



I media "hanno scelto Salvini nella speranza che possa salvaguardare il sistema" e certi "interessi". Lo ha detto Alessandro Di Battista nel corso della registrazione di Porta a Porta. "Sul Corriere e' sempre la notizia principale e su Repubblica gli danno sia del razzista che dello statista".

"Salvini? Non lo conosco adeguatamente, l'ho visto due volte. Il governo è stato una scelta di compromesso, si è firmato un contratto di governo che se fosse portato a compimento mi soddisfa... non provo antipatia nei confronti di Salvini". Così a Porta a Porta Alessandro Di Battista del M5S. "Sembra una Repubblica fondata su Salvini, non sul lavoro. Ai cittadini interessa come si risolvono i problemi. Il sistema mediatico ha un po' scelto Salvini nella speranza che possa salvaguardare degli interessi... un giorno gli danno del razzista e un altro dello statista", rimarca ancora l'ex deputato.

DI BATTISTA ALL'ATTACCO ANCHE SU TAV E AFGHANISTAN



Tav, Di Battista: No il prima possibile, non c'è alternativa - "Quando sono tornato, non dico che ho posto delle condizioni, ma ho detto che ritengo la questione No Tav prioritaria. Non esiste nessun progetto alternative. Così come per il ritiro delle truppe dall'Afghanistan". Lo ha detto Alessandro Di Battista, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, nella registrazione della puntata di Porta a Porta in onda questa sera su Rai Uno. "Chiedo che il No Tav venga dato il prima possibile".

Di Battista: Moavero conosceva posizione M5s su Afghanistan - "Io dico al ministro degli Esteri che la posizione del M5s sull'Afghanistan l'ha sempre saputa". Lo ha detto Alessandro Di Battista, nella registrazione della puntata di 'Porta a porta' in onda stasera.