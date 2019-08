Di Battista:Lega partito di sistema.Salvini:lui vacanziero più pagato al mondo

Lega: Di Battista, partito di sistema. Uguale a Pd-An-Fi-Dc

"Uguale al Pd sul Tav e sulle altre mangiatoie. Uguale ai radicali sulle privatizzazioni selvagge e allo stesso tempo sul salvataggio (con denaro pubblico) delle radio di partito. Uguale a Forza Italia sulla giustizia e sull'eterno tentativo di proteggere i colletti bianchi. Uguale al Pd (Ds + Margherita), uguale a Forza Italia, uguale ad Alleanza nazionale e suoi derivati, uguale ai democristiani per quanto riguarda i quattrini di finanziamento presi dal gruppo Benetton. Questa e' la Lega Nord. Un banalissimo partito di sistema capace solo di camuffarsi meglio degli altri. Prima o poi gli italiani se ne renderanno conto". Lo scrive su Facebook l'ex-deputato di M5s, Alessandro Di Battista.

Salvini: Di Battista? Il vacanziero piu' pagato del mondo

"Gli insulti del signor Di Battista, il vacanziero piu' pagato del mondo, non mi interessano. Lottiamo ogni giorno contro mafiosi, spacciatori e scafisti, abbiamo la fiducia di milioni di Italiani, chi se ne frega di Di Battista". Cosi' Matteo Salvini, in una nota, risponde ad Alessandro Di Battista che aveva definito la Lega un partito di sistema come Pd e Forza Italia.