Di Maio: 10 punti per l'Italia. Eccoli. "Contatti per maggioranza solida"

M5S, ecco i 10 obiettivi prioritari per l'Italia elencati dal Movimento 5 Stelle - "Abbiamo informato il Capo dello Stato di quelli che secondo noi sono obiettivi prioritari per l'Italia, sono 10 impegni che abbiamo preso con gli italiani e che secondo noi devono essere portati a compimento". Lo ha detto il capo politico deo'l Movimento 5 Stelle al termine delle consultazioni avviate dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per sondare la possibilita' di una nuova maggioranza di Governo. I 10 obiettivi elencati da Di Maio sono: "1) taglio del numero dei parlamentari (deve essere un obiettivo di questa legislatura e unha priorita' del calendario in Aula); 2) una manovra equa che preveda stop all'aumento dell'Iva, il salario minimo orario, il taglio del cuneo fiscale, la sburocratizzazione, il sostegno alle famiglie, alle nascite, alla disabilita' e all'emergenza abitativa; 3) cambio di paradigma sull'ambiente, un'Italia al 100% rinnovabile; 4) una legge sul conflitto di interessi e una riforma della Rai ispirata al modello Bbc; 5) dimezzare i tempi della giustizia e riforma del metodo di elezione del Csm; 6) autonomia differenziata e riforma degli enti locali; 7) legalitu'a', carcere ai grandi evasori, lotta a evasione e traffici illeciti; 8) un piano straordinario di investimenti per il Sud; 9) una riforma del sistema bancario che separi le banche di investimenti dalle banche commerciali; 10) tutela dei beni comuni, scuola, acqua pubblica, sanita', revisione concessioni autostradali".

