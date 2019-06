Di Maio a Giorgetti: "Guardati le spalle, la Lega ti vuole mandare in Ue"

Governo: Di Maio a Giorgetti, guardati le spalle, Lega ti vuole in Ue

"Attento, e' il tuo partito che vuole mandarti in Europa, guardati le spalle". Cosi' il vicepremier Luigi Di Maio con una battuta si e' rivolto al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, a margine della cerimonia dell' anniversario della Guardia di Finanza. Nella tribuna dedicata alle autorita' i due si sono salutati con sorrisi e una stretta di mano.

Governo: Romano (Pd), Giorgetti in Ue? Salvini normalizza Lega e tranquillizza M5s

Il deputato del Partito democratico, Andrea Romano, su Twitter, fa un'analisi in merito all'ipotesi della nomina a commissario Ue del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti e scrive: "Giorgietti commissario a Bruxelles? La normalizzazione nazionalista della Lega e' completa, esiliando l'ultimo bossiano-nordista di rilievo". Per poi aggiungere: "Salvini a M5s: 'Tranquilli, il governo va avanti. Continuate a fare i bravi'. Il voto non ci sara'. E anche il Pd dovrebbe tenerne conto".

Ue: Calenda, Giorgetti in compagine governativa sarebbe buon nome

"Si', secondo me Giorgetti nella compagine governativa sarebbe un buon nome. Io sarei disponibile a sostenerlo". Lo dice Carlo Calenda a Radio Uno in merito alla possibilita' che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti possa essere nominato Commissario europeo.