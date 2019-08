Di Maio ai gruppi 5S: Salvini disperato. Replica: lo è chi non vuole il voto

La risposta di Matteo Salvini a Luigi Di Maio: “Gli unici disperati sono i parlamentari (renziani su tutti) che non vogliono le elezioni perché hanno paura del giudizio degli Italiani. I giochi di potere e di palazzo, sulla pelle delle mamme di Bibbiano e dei risparmiatori di Banca Etruria, sono il vergognoso tradimento del popolo italiano”. Lega: pronti a votare il taglio dei parlamentari - “Taglio dei parlamentari? La Lega è pronta al voto, il PD invece no. Incredibile che i 5Stelle preferiscano Renzi a Salvini, purtroppo la voglia di poltrone è più forte della voglia di cambiare”.

Crisi: Di Maio, non apriamo e chiudiamo a nessuno, parola a Mattarella

“Ho visto che alcuni stanno già facendo proposte a mezzo stampa su aperture ad altre forze politiche. Secondo me è profondamente sbagliato. Noi dobbiamo affidarci al Presidente della Repubblica e al percorso istituzionale che vorrà delineare”. Così Luigi Di Maio in assemblea.

Crisi: ​Di Maio, fiducia in Conte, uomo di grande rettitudine

“Quello che vi chiedo di condividere oggi è prima di tutto la piena fiducia nel discorso che farà Giuseppe Conte. Giuseppe non merita di essere trattato come in questi giorni. E neanche di essere accusato di trame segrete. È un uomo di una rettitudine che non ho mai visto in nessuno”. Così Luigi Di Maio nel corso dell'assemblea M5s.

Crisi: Di Maio, molti leghisti mi dicono è colpa di Salvini

“Molti leghisti mi hanno scritto non sapevamo nulla. È colpa di Salvini e lo si vede anche da alcune interviste rilasciate da altri esponenti leghisti”. Lo ha detto Luigi Di Maio in assemblea.

Crisi: Di Maio, Salvini disperato parla solo di M5s

“La Lega ha ancora depositata la mozione di sfiducia al Governo e Salvini ha aumentato il livello di attacco nei nostri confronti, ha bisogno di parlare di noi per fare notizia, è disperato. Spero che nella lega si apra un dibattito sul disastro che ha compiuto in pochi giorni e in totale autonomia Salvini”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, Luigi Di Maio nel corso dell'assemblea M5s.

Crisi: ​Di Maio, non derogheremo mai battaglia su ambiente

“Non derogheremo mai la nostra battaglia per difendere l’ambiente e le future generazioni. No inceneritori, no discariche, il futuro è un’altra cosa”. Così Luigi Di maio nel corso dell'assemblea M5s.

Crisi: Di Maio, si discutono in parlamento non in spiaggia

“Non si sa che cosa sia successo tra un mojito e l’altro. Hanno aperto una crisi in spiaggia, noi la stiamo portando in Parlamento perché è il luogo democratico dove dibattere”. Lo ha detto, si apprende, Luigi Di Maio durante l'assemblea M5s.

Crisi: Di Maio, oltre taglio eletti anche taglio stipendi

“Il taglio dei parlamentari deve essere un obiettivo di legislatura. Ma non dobbiamo fermarci, dobbiamo puntare a tagliare anche gli stipendi, c’è una nostra proposta”. Così Luigi Di Maio in assemblea M5s.

Crisi: Di Maio, faremo di tutto per evitare aumento Iva

“Non vogliamo che aumentino le tasse. Per colpa della Lega ora c’è il rischio che aumenti IVA. Faremo di tutto per evitare aumento dell’IVA alle famiglie”. Così Di Luigi Maio nel corso dell'assemblea M5s.

Tria vede Di Maio, focus su economia italiana ed estera

Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha incontrato oggi il vicepremier, Luigi Di Maio. Secondo quanto riferiscono fonti del Mef, il titolare del Tesoro sta portando avanti, al rientro dalle vacanze e alla vigilia di giorni fondamentali per la politica, una serie di interlocuzioni per fare il punto sulla situazione economica italiana ed internazionale, dal rallentamento della Germania ai rischi legati alla Brexit e ai dazi Usa-Cina.

Al centro del colloquio lo stato dell'economia nazionale e internazionale; il rallentamento del pil della Germania, i rischi legati alla guerra commerciale tra Usa e Cina e alla Brexit. Lo confermano fonti del Mef. Dopo l'incontro il vice premier e' andato alla Camera per incontrare i gruppi parlamentari del M5s e qui Di Maio ha ribadito che si "fara' di tutto" per evitare l'aumento dell'Iva.