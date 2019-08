Di Maio: "Al voto, fiducia in Mattarella. Non ci sediamo al tavolo con Renzi"

Governo, Di Maio: piena fiducia in Mattarella, decide lui tempi - "Per me bisogna andare al voto, ma non fraintendiamo. E' Mattarella che decide come e quando si va al voto. Io ho piena fiducia in lui, sono le sue prerogative". Così il capo politico del M5S Luigi Di Maio, in diretta Facebook.



Governo, Di Maio: iItaliani faranno pagare a Lega pugnalata alle spalle - "Vedrete gli italiani faranno pagare alla Lega la pugnalata alle spalle a questo governo e al Paese. Noi saremo sempre al fianco di Conte e lo sosterremo in aula dove spiegherà cosa abbiamo fatto e cosa avremmo potuto fare". Così il capo politico del M5S Luigi Di Maio, in diretta Facebook.

Crisi, Di Maio: nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi - "Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Leggo di aperture, chiusure: il M5S vuole che si apra al taglio dei 345 parlamentari, inoltreremo la richiesta alla Camera. Non ci sono giochi di palazzo da fare, votiamo il taglio". Così il capo politico del M5S Luigi Di Maio, in diretta Facebook.

Crisi, Di Maio: nuovo governo non potrà evitare aumento Iva, rischio assurdo - "La Lega ha deciso di essere sleale nei confronti del contratto di governi e dei problemi degli italiani da risolvere. Non hanno staccato solo per il consenso, stavamo arrivando al taglio dei parlamentari. Hanno deciso di mettere a rischio l'Italia e le famiglie, un nuovo governo non potrà evitare l'Iva, ci vorrebbe minimo dicembre". Così il capo politico del M5S Luigi Di Maio, in diretta Facebook. "E' un rischio assurdo, questo governo aveva oltre il 50% del consenso", ha aggiunto.



