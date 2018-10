Di Maio: "Alitalia, una newco con Ferrovie e Mef per il rilancio"

ALITALIA, DI MAIO: "UNA NEWCO CON FERROVIE E MEF PER RILANCIO"

Una Newco con Ferrovie dello Stato, un partner tecnico strategico, la partecipazione di Cassa depositi e prestiti e del ministero dell'Economia con una quota del 15%. Questo il progetto a cui sta lavorando il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier Luigi Di Maio per il rilancio di Alitalia, che sarà spiegato oggi all'incontro con i sindacati della compagnia dibandiera. Le linee guida del progetto sono anticipate oggi dal Sole 24 Ore.

DI MAIO: "NESSUNA PROROGA PER IL PRESTITO PONTE"

''Arriveremo alla scadenza del 31 ottobre - spiega il ministro Di Maio nell'intervista al quotidiano diretto da Fabio Tamburini - con una manifestazione di interessi con offerta vincolante per Alitalia''. Nessuna proroga è prevista, aggiunge Di Maio, per il prestito ponte da 900 milioni concesso dal precedente Governo e che dovrebbe essere restituito da Alitalia entro il prossimo 10 dicembre. Importante il tema del prestito, perché ''il ministero dell'Economia convertirà in equity parte del prestito con cui coprirà la quota del 15% di partecipazione nella Newco''. La nuova società, secondo il progetto del ministro Di Maio, avrà una dotazione iniziale di due miliardi ''che consente ad Alitalia di tornare competitiva e di avere nuovo slancio. Una dotazione che le consente di emergere dalla linea digalleggiamento''.