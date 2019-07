Di Maio alla Lega: "Mi avete paragonato a Renzi, basta lagne e lavorate"

GOVERNO: DI MAIO, 'DA LEGA IO PARAGONATO A RENZI, NO LAGNE E SI LAVORA'

Sull'intervista di Vincenzo Spadafora, che ha generato l''incidente diplomatico' con la Lega, ''già ho detto quello che penso, che tutto questo caos per una intervista mi sembra assurdo. E poi voglio dire... in passato i leghisti mi hanno dato del Renzi e mica mi sono messo a lagnare. Rientra nella dialettica politica, ci sta che ogni tanto qualcuno possa dire la sua. Continuiamo a lavorare e basta''. Lo dice, sentito dall'Adnkronos, il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, capo politico del M5S.

"Io queste persone non le lascio sole. È una vicenda che non sarebbe DIcompetenza del mio ministero, ma non mi interessa. Qui stiamo parlando DI lavoratori che per anni hanno prestato servizio nelle scuole e nei comuni e adesso si ritrovano senza un lavoro perché sono finiti i fondi europei con cui venivano pagati i loro stipendi. Sono lavoratori dell'APU Campania (ma questa è una storia tutta italiana) e sono quelli che, all'interno dei Comuni della loro regione, sono chiamati a svolgere le 'Attività a fini DI Pubblica Utilità'"ha dichiarato poi Di Maio, che questa mattina ha incontrato i lavoratori dell'APU, insieme a una delegazione DI sindaci della Campania.