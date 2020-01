Di Maio: "Approvate 40 leggi del M5S. Un nuovo contratto su temi e tempi"

Governo: Di Maio, un nuovo contratto su temi e tempi - Appena ricominciano i lavori parlamentari "credo sia arrivato momento di sedersi intorno a un tavolo per scrivere il nuovo contratto di governo" per dire ai cittadini "non solo che cosa vogliamo fare nei prossimi tre anni ma quando lo vogliamo fare". Lo ha detto Luigi Di Maio in un video su Facebook.

Governo: Di Maio, abbiamo fatto approvare 40 leggi M5s - In questa settimana ho fatto il conto di quante leggi o provvedimenti abbiamo fatto approvare in 20 mesi: sono 40 provvedimenti del M5s. Sono quei 40 provvedimenti che erano nel nostro programma e che a volte abbiamo approvato contro tutto e tutti". Lo ha detto Lugi Di Maio in un video su Facebook. "Con giornali che continuano a massacrarci ogni provvedimento che facciamo, con un sistema establishment che prova a chiudersi", ha spiegato. Le leggi approvate "aiuteranno" le persone oneste e le imprese, ha sottolineato.

M5s: Di Maio, nel 2020 dobbiamo diventare determinanti - "Noi dobbiamo credere in quello che stiamo facendo". Il 2020 "sara' l'anno degli stati generali". Lo ha detto Luigi Di Maio in un video su Facebook. "Dobbiamo attrezzarci per diventare determinanti" e questo "per fare due cose: continuare a cambiare la vostra vita in meglio e proteggere le leggi" che sono state approvate, ha aggiunto.

M5s: Di Maio, senza al governo rischio restaurazione 2.0 - "Gli anni 20 sono gli anni in cui M5s deve essere determinante per le politiche pubbliche". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle. "Una sorta di restaurazione 2.0 e' dietro l'angolo se M5s non resta al governo". "Per farlo dobbiamo restare compatti, uniti". C'e' qualcuno che sale sul treno M5s e poi cambia, "e' successo, non so se succedera' in futuro. Ma in passato e' successo che qualcuno entrava con la casacca del Movimento" e poi andava "al gruppo Misto dicendo che c'e' un problema di verticismo in M5s", ha osservato. Alcuni "sono quelli che venivano a chiedermi una carica non la ottenevano e poi se ne andavano al Misto", ha anche detto.

Reddito: Di Maio, parlano piu' di furbetti che N'drangheta - "Mi fa un po' riflettere" che sia stato dato da alcuni "piu' rilievo ai furbetti del reddito di cittadinanza" che ai "300 arresti di n'drangheta" del procuratore Gratteri. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video su Facebook.

Prescrizione: Di Maio, in vigore legge che la toglie di mezzo - "Il primo gennaio del 2020 e' un giorno gia' importante perche' entra in vigore la legge sulla prescrizione" che la toglie di mezzo. Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico di M5s e ministro degli esteri, in un video su Facebook. "Da oggi entra in vigore una legge che stabilisce un po' di fiducia in piu' fra i cittadini e le istituzioni. Siamo un po' di piu' tutti uguali di fronte alla legge", ha sottolineato.

Autostrade: Di Maio, parte percorso per via concessione Benetton - Il decreto Milleproroghe" dice finalmente che si avvia un percorso per alcune infrastrutture italiane, ma anche in generale, che ci permettera' di revocare le concessioni ai Benetton". Lo ha spiegato Luigi Di Maio in un video su Facebook. "E' giusto - ha detto - non hanno fatto il loro dovere per fare la manutenzione" del ponte Morandi, ha spiegato.

Banche: Di Maio, battaglia per commissione ma dovremmo esserci - "Nel 2020 c'e' la grande sfida della commissione Banche. Oramai dovremmo quasi esserci. E' stata una lunga lunga battaglia, ma questa commissione deve sapere i soldi degli italiani a chi sono stati prestati e perche' sono stati prestati allo scoperto". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico di M5s, in un video su Facebook.

M5s: Di Maio, non e' vero che solo 12% in regola con rimborsi - M5s "e' ancora l'unica forza politica che taglia gli stipendi e li versa per opere di bene". Lo ha detto Luigi Di Maio a proposito dei rimborsi che i parlamentari devono effettuare. "Io sono contento che i giornali ci facciamo le pulci", ha poi aggiunto ed ha precisato: "Non e' vero che so,lo il 12% dei parlamentari e' in regola mancano gli ultimi 4 o 5 mesi" per pianificare a che cosa saranno destinati i rimborsi, ha di fatto spiegato. "Io chiedo ai giornali di dare la stessa evidenza quando saranno date le sanzioni a chi non ha rispettato la regola" della restituzione.

M5s: Di Maio, Dio o Madonne noi li lasciamo alle preghiere - "Io credo che l'Italia abbia bisogno ancora di tante cose, non possiamo cantare vittoria per 40 provvedimenti approvati, ma fa sorridere vedere quelli che non ne hanno approvato neanche uno negli ultimi trenta anni dirci che abbiamo fatto troppo poco". Lo ha detto Luigi Di Maio in un video su Facebook. "Ci aspettano anni di lavoro duro che ci devono aiutare a fare portare il sorriso sul volto di tanti italiani in difficolta'. Non citero' madonne ne' Dio. Li lasciamo alle preghiere delle persone in difficolta'. Noi conosciamo il lavoro, portiamo avanti con umilta' quello che facciamo dal Governo", ha aggiunto. E "non abbiamo bisogno di una serie di slogan e frasi fatte o addirittura per fare carriera politica di invocare l'aiuto di Dio e della Madonna lasciamo quelle preghiere alle persone in difficolta' a cui va tutta la mia vicinanza", ha sottolineato.