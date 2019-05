Di Maio: "Conte premier di garanzia. Follia mandarlo per via per il caso Siri"

"Noi abbiamo i difetti, ma non si può applicare il vecchio parametro della politica al M5S: ci sono anime diverse e abbiamo persone leali. Uno dei più leali è Conte, è stato un premier imparziale e di garanzia assoluta. Conte aveva il dovere di rimuovere Siri, è una follia pensare di mandare a casa Conte per ripicca sul caso Siri". Così il vicepremier Luigi Di Maio, al forum #Corrierelive.

Di Maio: Fino a caso Siri mai dubitato di Lega, ora però vedo Giorgetti... - "In questo anno di governo non ho mai dubitato che la Lega volesse andare avanti, ora sto vedendo Giorgetti che attacca Conte. Pensassero meno alle Poltrone e pensassero al paese, al salario minimo orario, tagliare la tasse, togliere la sanità in mano ai partiti". Così il vicepremier Luigi Di Maio, al forum #Corrierelive.

Governo, Di Maio a Salvini: Pensi meno a poltrone e più all'Italia - "Io dò un consiglio a Salvini e alla Lega: pensate meno alle poltrone e più all'Italia. Dobbiamo lavorare per il ceto medio e va bene la flat tax, ma devono indicare le coperture. Noi lo abbiamo fatto per il reddito di cittadinanza ad esempio". Così il vicepremier Luigi Di Maio, al forum #Corrierelive.

Governo, Di Maio: Con Salvini ci parliamo in cdm, prima più collaborazione - "Io e Salvini non ci parliamo più? Ci parliamo nei Cdm, prima c'era una collaborazione migliore, tutto ha cominciato a diventare un problema dopo il caso Siri. Chiedere di rimuovere un sottosegretario indagato per corruzione è un merito, loro hanno ragionato come casta". Così il vicepremier Luigi Di Maio, al forum #Corrierelive. "E' da quel caso che è iniziata tutta questa tensione. Si va avanti se si lavora sui temi concreti, dal salario minimo al lavoro con le imprese.. Entro quest'anno dobbiamo togliere la burocrazia, dobbiamo fare una legge che taglia gli stipendi ai parlamentari - ha aggiunto - Nella fase 1 abbiamo aiutato le fasce più deboli, ora nei prossimi 4 anni ci deve essere il ceto medio con il decreto famiglia e gli aiuti alle imprese".

Governo, Di Maio: Lega si tiene aperte 2 strade, continuare o rompere - "La Lega si sta lasciando aperte due strade: continuare con questo governo o farlo cadere. Le Lega chiede voti per le Europee o voti per far cadere il governo?". Così Luigi Di Maio, al forum #Corrierelive. "Votare per noi ha un significato preciso, vorrei capire cosa fa la lega. Il M5S sarà determinante nel Parlamento europeo", ha aggiunto.

Di Maio: Pentito per impeachment Mattarella? Fu scelta non azzeccata - "Pentito di aver chiesto l'impeachment? Sono combattuto, con il senno di poi non è stata una scelta azzeccata, ma da quei tre giorni nacque questo governo. Mattarella ha confermato la sua imparzialità, ha fatto un lavoro fondamentale. E' stata una fase archiviata e sono contento che da quel ripensamento sia nato il governo". Così il vicepremier Luigi Di Maio, al forum #Corrierelive. "Furono giorni molto particolari", ha aggiunto.

Governo, Di Maio: Contratto ha dentro 100% programma M5S, lo realizzeremo - "Questo contratto di governo ha dentro il 100% del nostro programma per le politiche e voglio realizzarlo tutto ed essere giudicato alla fine di questi 5 anni". Così il vicepremier Luigi Di Maio, al forum #Corrierelive.

Pil, Di Maio: A fine 2019 potremmo avere sorprese su crescita - "A fine anno potremmo avere qualche sorpresa sulla crescita positiva. Dicevano che saremmo finiti in recessione e non è successo... Ho visto anche in Germania i dati sulla crescita, molto inferiori alle attese". Così il vicepremier Luigi Di Maio, al forum #Corrierelive.