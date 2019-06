Di Maio da Mattarella al Quirinale: "Questo governo vuole continuare"

Il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, è stato a mezzogiorno al Quirinale per un incontro con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. "Il governo vuole continuare", è quanto ha spiegato il vicepremier al presidente della Repubblica. Un colloquio che arriva dopo il discorso di ieri del premier Giuseppe Conte sulla tenuta del governo. C'è quindi un impegno formale del vicepremier, dopo il discorso fatto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri, seguita dalla telefonata Di Maio-Salvini di questa mattina. Di Maio al Capo dello Stato ha riferito del colloquio avuto con Salvini.

Mattarella ha preso atto della volontà di Di Maio, ma ha chiesto chiarezza, esortando a riprendere l'attività di governo per rispondere ai gravi problemi del Paese. E' nota la preoccupazione del Presidente per l'andamento dell'economia e i conti pubblici, alla vigilia di scelte cruciali per l'Europa.

Mattarella, trapela da ambienti parlamentari, ha inoltre auspicato una personalità di alto profilo per il Commissario Ue, che la Lega rivendica per sé.

Sembra profilarsi una tregua dopo le tensioni dei giorni scorsi, anche se bisogna vedere cosa accadrà dopo i ballottaggi di domenica. La settimana decisiva sarà la prossima: lì si capirà davvero se ci sarà la crisi, e si andrà al voto a settembre, o se invece l'esecutivo andrà avanti, nonostante i tanti strappi interni.



Di Maio: per affrontare Legge Bilancio serve compattezza - "Ora dobbiamo necessariamente affrontare il tema della legge di bilancio che non prevede solo accordi di maggioranza ma la compattezza del governo per riuscire ad affrontare una grande sfida" . Lo ha detto Luigi Di Maio parlando della telefonata avuta oggi con Matteo Salvini.

SBLOCCA CANTIERI: DI MAIO, BENE INTESA, OK SU NORME CHE NON SACRIFICANO LEGALITA' - "Sono contento che i gruppi parlamentari stiamo lavorando e abbiano raggiunto un accordo sull'emendamento dello sblocca cantieri sul codice degli appalti. Perché alla fine si sospenderanno dal codice degli appalti le tre norme su cui siamo sempre stati d'accordo e che ci consentiranno di creare un Paese sempre più efficiente e con meno scartoffie che hanno rallentato l'economia del Paese senza sacrificare né la legalità né i controlli". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio. "Sono contento che non ci sia stato un intervento di sospensione sulle norme di sicurezza sul lavoro perché dobbiamo fare di più sul tema e non togliere garanzie", conclude.