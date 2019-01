Di Maio-Di Battista in auto verso Strasburgo: "Europa? O cambia o crolla"

"L'Europa o si mette in testa che si cambiano i trattati o crolla, e se crolla l'Europa non e' colpa del M5s. C'e' da fare una battaglia sul merito di alcuni trattati: allargare la platea di chi beneficia di diritti economici e sociali e aumentare i fondi per i dissesto", dice Alessandro Di Battista in diretta facebook con Luigi Di Maio. "Questo viaggio verso Strasburgo ci consentira' di attraversare alcuni Paesi europei e vedremo come gli italiani hanno situazioni piu' svantaggiose rispetto ad altri cittadini europei", ha sottolineato il vicepremier. "Questa cosa non ci deve fare arrendere come cittadini italiani: abbiamo chiuso al 2.2 e quota cento e' un grande risultato. Ma noi dobbiamo fare quota 41, il vero superamento totale della legge Fornero e aumentare la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza", ha aggiunto Di Maio.

R. Cittadinanza: Di Maio, a marzo pronto sito web. Ce la faremo

"Il sito internet per chiedere il reddito di cittadinanza sara' pronto nel mese di marzo e nel giro di qualche settimana si sapra' se chi ha fatto domanda ha diritto oppure no, poi si va alla posta si ritira la card e si riceve la telefonata del cosiddetto navigator. Grazie al lavoro con Inps, con Poste e i centri dell'impiego ce la faremo". Lo ha detto Luigi Di Maio in diretta Facebook con Alessandro Di Battista dall'auto che li porta a Strasburgo, attraverso l'Europa.

Ue: Di Battista, tira e molla su manovra mi ha indignato

"Stiamo andando a Strasburgo, di nuovo insieme dopo qualche mese di distanza. Sono molto fiducioso che da qui alle elezioni europee si possano mandare messaggi importanti anche all'Europa. Per quanto riguarda l'Unione Europea, seguivo il tira e molla sulle percentuali da lontano, mi ha indignato dover combattere per ottenere il minimo". Lo ha detto Alessandro Di Battista in diretta Facebook con Luigi Di Maio dall'auto che li sta portando a Strasburgo.

Ue: Di Maio, cambiamola per manovra 2019, piu' vicina a cittadini

"Cambiamo questa Europa per fare una legge di bilancio, alla fine del 2019, che possa essere ancora piu' importante per i cittadini. Saranno quattro mesi importantissimi". Lo ha detto Luigi Di Maio in diretta Facebook con Alessandro Di Battista dall'auto che li porta a Strasburgo.