Di Maio-Di Battista: "E' solo l'inizio, tagliamo gli stipendi ai parlamentari"

M5s: Di Maio-Di Battista e gli auguri insieme dalle piste da sci: "E' solo l'inizio, combatteremo i privilegi"

"Abbiamo combattutto quella classe di italiani privilegiati che si è opposta al cambiamento e siamo soltanto alla fine dell'inizio. Ieri sera vi abbiamo promesso che vi regaleremo una bella legge per tagliare gli stipendi a tutti i parlamentari della Repubblica. Ma c'è ancora tanto da fare, su ambiente e politica estera. E lo faremo insieme perché è sempre un percorso partecipato. Un mondo di auguri per un grande 2019. Vi auguro per il 2019 di fare le cose che piu' vi piacciono e vi rendono felici. A noi e' sempre piaciuto combattere quei signori che godevano di qui diritti di cui non dovevano godere". Cosi' Luigi Di Maio al fianco di Alessandro Di Battista, rivolge gli auguri al 'popolo pentastellato', in quello che era l'atteso video su Facebook che doveva accomunare i due 'dioscuri' M5s, dopo il ritorno in Italia dell'ex deputato Di Battista.

Sullo sfondo, le piste da sci di una localita' in Trentino. Entrambi in giubbini da neve - slacciato quello del capo politico M5s, chiuso fino al mento quello di 'Dibba', con tanto di berretto di lana in testa - eccolo Di Battista aggiungere ironico: "Come vedete, siamo in un luogo segretissimo... Come direbbe Fantozzi, questo e' un posto che non lo conosce nessuno...". "Anche io vi auguro di fare le cose con passione. Sono contento - aggiunge nella sua breve formula di saluto - di rivedere Luigi dopo 7 mesi. Tanti auguri di buon anno a tutti, un grande abbraccio".

M5s: su Fb, non ci fermera' chi infanga, disinforma, terrorizza

"La strada davanti a noi e' ancora lunga, ma se restiamo uniti nessuno potra' fermarci. Possono comprare un altro giornale, possono infangarci con un'altra trasmissione, possono disinformare, mistificare, terrorizzare, ma non potranno nulla se il popolo resta unito verso la meta". E' quanto si legge in un post del Movimento 5 stelle su Facebook. "Non un partito, non una ideologia, solo amore per la propria gente, spirito di comunita', voglia di non cedere ai soprusi dei potenti. Questo e' il Movimento. Un popolo in marcia - prosegue il post - aperto, solidale". "Abbiamo sbagliato e continueremo a sbagliare, siamo umani e limitati - ammettono i 5 stelle - ma insieme continueremo a superare questi limiti. Dove c'e' liberta', dove c'e' onesta', dove non si e' piegati agli interessi di qualche potente o di qualche lobby, alla fine si trova sempre la capacita' di realizzare anche cio' che sembra impossibile".