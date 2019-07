Di Maio diserta il Cdm per la diretta Fb. Bacchettate alla Lega sui Benetton

Tensioni in Consiglio dei ministri fra Lega e M5S, con Matteo Salvini che minaccia di andarsene e attacca il collega Luigi Di Maio. Attacchi e nervosismi che però in vista della posta in gioco, ovvero l'elaborazione di documenti tecnici che consentiranno con molta probabilità all'Italia di evitare la procedura d'infrazione, rientrano. Il casus belli è un'assenza "per motivi personali" del capo politico pentastellato al Cdm.

Durante la riunione, però, Di Maio fa partire una diretta Facebook in fra i tanti temi affrontati commenta i contenuti della relazione della commissione del ministero delle Infrastrutture sulla questione revoca concessioni ad Atlantia a seguito del crollo del Ponte Morandi e, senza giri di parole, rifila stoccate anche all'alleato di governo. Stoccate sulla stessa linea di quelle rifilate in mattinata dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli alla famiglia di Ponzano

"Mi dispiace che con il silenzio della Lega sul tema della revoca delle concessioni fa sentire ancora più protetti questi signori Benetton, e li fa sentire vittime, li fa dire che c'è un problema di trasparenza su come stanno uscendo alcune relazioni", tuona Di Maio.



Secondo il vicepremier "questi fanno cosi' perche' si sentono le spalle coperte dal partito che ha arruolato la gran parte delle opposizioni di questo Paese".



Apprese a Palazzo Chigi le parole di Di Maio durante la riunione di governi, Salvini ha immediatamente protestato con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, minacciando di adarsene. Presa di posizione che ha subito fatto scattare poi le azioni dei pompieri sia di Lega che di 5S per ricomporre il fronte dell'alleanza e portare a termine la riunione del governo senza quell'incidente che ne avrebbe potuto mettere in discussione la durata dell'esecutivo.

"L'assenza del ministro Di Maio al Cdm odierno era stata comunicata una settimana fa. Non c'e' stato nessun attacco a Matteo Salvini, bensi' una richiesta di fare squadra alla Lega sul caso Autostrade, dopo che nei giorni scorsi da esponenti leghisti erano arrivate dichiarazioni pubbliche in disaccordo con la proposta di revoca della concessione. Punto per noi invece fondamentale al fine di fare giustizia verso chi ha perso la vita nella tragedia del ponte Morandi", hanno fatto filtrare poi dal M5S.