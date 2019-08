Di Maio firma il decreto Resto al Sud. "Incentivare i giovani imprenditori"

“Questo è un momento importante per gli imprenditori del Sud. Il Ministro Di Maio ha firmato il Decreto “Resto al Sud” grazie al quale amplieremo la platea dei beneficiari della misura che incentiva l’imprenditorialità giovanile con finanziamenti a fondo perduto, estendendola agli under 46 e coinvolgendo i liberi professionisti. Con questa misura cerchiamo di rispondere adeguatamente a questo problema offrendo grandi agevolazioni alle nuove iniziative imprenditoriali” - lo dichiarano i portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Attività Produttive alla Camera dei Deputati.

“Inoltre è partito anche il Fondo Nazionale Innovazione da 1 miliardo di euro che permetterà di far rientrare le tante startup fondate da italiani che operano in altri Paesi. Continuiamo a lavorare per valorizzare i nostri imprenditori e le idee dei nostri giovani” – concludono.