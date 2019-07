Di Maio: "Flat tax? Meno tasse sul lavoro. Via bollo auto con risparmi spread"

Manovra, Di Maio: "Flat tax? Importante abbassare tasse su lavoro"

"Questi sono i giorni in cui si comincia a scrivere la legge di Bilancio. Credo che entro la fine dell'anno si debbano fare delle cose inderogabili. Ora non so se si riusciranno a trovare 30 miliardi per la Flat tax, la cosa importante ora e' abbassare le tasse sul lavoro, il cuneo fiscale. Dobbiamo aumentare il netto in busta paga". Lo ha detto il vicepremier M5s Luigi Di Maio a Uno mattina.

Di Maio: "Risparmi spread per abolire bollo auto"

"Visto che lo spread si e' abbassato, si potrebbe cominciare ad eliminare tassa odiosa che e' bollo auto". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier, Luigi Di Maio, a Uno Mattina. "Voglio trovare i soldi per permettere ai cittadini che acquistano un'auto, che mi auguro sempre piu' ecologicoa, che possa essere meno tassata". L'idea e' di "un consistente riduzione o di abolirlo davvero", ha specificato "da qui a fine anno le risorse le dobbiamo mettere insieme".

Di Maio: salario minimo e riduzione cuneo entro l'anno

Il salario minimo "e' un tema europeo e italiano, dobbiamo mettere fuori gioco gli stipendi da 2, 3 euro l'ora" e "io voglio farlo entro fine anno con la riduzione del cuneo fiscale, cosi' che gli imprenditori paghino meno tasse e possano aumentare aumentare gli stipendi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Unomattina. Il salario minimo, con l'impegno sui migranti e quello a rivedere le regole Ue di bilancio, "e' il motivo per cui abbiamo votato la Von der Leyen" presidente della Commissione Ue, ha detto DI Maio.



Pd: Di Maio, e' in vicenda Bibbiano. Non voglio averci a che fare

"Col Pd non voglio avere niente a che fare. Col partito che fa parte dello scandalo di Bibbiano, dove i bambini venivano tolti ai genitori e a cui veniva fatto anche l'elettroshock, col sindaco Pd che e' coinvolto in questo, non voglio avere nulla a che vedere". Lo ha detto il vicepremier e capo politico M5s, Luigi Di Maio, a Uno mattina.

Di Maio, la Lega rischia di isolarci in Ue come Grecia

"Il rischio che corre la Lega e' isolare l'Italia e che quando avremo bisogno di aiuto saremo isolati come la Grecia, e avremo problemi sui conti correnti degli italiani". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Unomattina parlando della decisione della Lega di non votare Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione europea.