Di Maio galantuomo. Il ministro degli Esteri rompe il protocollo e al termine della sua visita a Tunisi, come si può vedere nelle foto, tiene l’ombrello a una funzionaria tunisina che lo sta accompagnando all’aereo. È consueto che in occasioni di pioggia un funzionario del governo ospitante accompagni l’autorità con un ombrello per non farlo bagnare. Di Maio ha però preso l’iniziativa e, con un gesto di galanteria, si è offerto di reggere lui l’ombrello alla funzionaria.