Di Maio, gli italiani non ti sopportano più!

Mentre la maggioranza 5s/PD attende di essere salvata prossimamente da truppe cammellate berlusconiane (il colmo!), Luigi di Maio nei suoi video continua a parlare degli italiani senza rendersi conto di un particolare: gli italiani non lo possono più vedere.

Il voto fluido, disimpegnato, poco informato infatti, quello che si era riversato sul 5s nel 2018, aveva sperato di ottenere cambiamenti radicali, tangibili, per quanto riguarda lo stop alla austerity ed il binomio lavoro/tasse, ma si è reso conto di essere stato ingannato da una propaganda con i fiocchi, la stessa che oggi Rocco Casalino maneggia magistralmente in favore di Giuseppe Conte.

Se il Ministro degli esteri crede che l'antidoto alla sua crisi (eufemismo) di immagine sia ostentare serenità nei video youtube o in modo immaturo "inviare" ai giornali un Trizzino (che è 5 stelle per modo di dire vedasi (https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/13549911/claudio-borghi-alessandro-di-battista-giorgio-trizzino-gianluigi-paragone-cazziata-competenza.html) per azzannare di Di Battista, sbaglia di grosso e finirà per fare un favore agli avversari e per bollare il Movimento per sempre: non solo una crisi di consenso quindi ma di "sputtanamento".

Di Maio, permettimi, lo dico da persona col cuore ancora oggi, nonostante tutto a 5 stelle...fermati! Ritira i Ministri, fai asse con Di Battista e raccontaci le cose come stanno! Se vuoi avere un futuro politico e, soprattutto, se ci tieni all'Italia e ad andare a testa alta in questo paese, non hai scelta, devi portarci al voto, ribellarti contro la tenaglia a trazione Deutschebank e magari svelare i veri motivi che hanno indotto Grillo a forzarti ossessivamente sulla scelta politicamente "suicida" del Partito di Bibbiano; sarà l'occasione anche per aggiornare valori, programmi ed ingranaggi del Movimento, in primis epurando vertici e gli Yes Man.

Purtroppo del Movimento, inteso come cambiamento, non interessa più a nessuno, non interessa nemmeno a Grillo che scava una fossa simbolica. Il M5s interessa invece come mucca da mungere: interessa a Rousseau, interessa ad una fetta di italiani aspiranti politici, dai membri del Governo fino al più piccolo attivista rimasto nonostante decine di scandalose inversioni a U (vaccini, euro, Bibbiano, uno che non vale più uno ecc), interessa ai percettori di reddito di cittadinanza che andrebbe modulato diversamente magari in "lavoro di cittadinanza".

Non so come vi sentireste dopo molti anni di attivismo nel vedere che tutto è terminato in questo vicolo cieco, con un Di Maio Ministro degli esteri (ruolo delicatissimo) più occupato ad isolare e a creare imboscate contro Alessandro di Battista (pare a rischio esclusione alle prossime parlamentarie!) anziché concentrato sulle crisi in Iran e Libia (qualcuno ironizzerà con un "meglio così").

Di grazia Luigi, non hai ancora imparato niente? Non vedi che coloro che hai pilotato dall'alto (Conte, Trizzino, Fioramonti) e che non hanno mai partecipato in vita loro a un MeetUp o ad un gazebo, adesso, in modo o nell'altro, ti hanno sovrastato, malconsigliato o contrastato? Non vedi che mentre preparano le loro "piattaforme" ti stanno spolpando e scavando la fossa magari proprio quella di Grillo?

Vuoi davvero continuare su questa strada, certo solo del consenso interessato di quelli che ti seguono speranzosi di un ruolo politico come fonte di sostentamento, come posto di lavoro, quelli che in barba alla propria coerenza (evidentemente non impressa nelle identità individuali) accettano tutto?

Intanto Nogarin il non rimpianto ex Sindaco di Livorno, dopo essersi dichiarato povero con 2000 euro circa di netto, come "portaborse" di un Deputato, adesso, guarda caso, si offre come candidato alle Regionali toscane dopo la giusta(!) trombatura alle europee e dopo la richiesta di fare l'Assessore a Gioia Tauro in Calabria(https://iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2019/12/17/news/bufera-su-nogarin-dopo-l-autocandidatura-alla-portauthority-di-gioia-tauro-per-motivi-economici-1.38224344) (...)! Il 5s non doveva essere una maniglia per gli amici (...).

Occhio Ministro perché quando la forza di coesione, termine scientifico, alla tua poltrona di parlamentare al secondo mandato non compenserà più il malcontento rischi di uscirne "a pezzi" di fronte agli italiani: te lo ha confidato Zingaretti che proprio oggi sei andato a resuscitare?

Se c'è una speranza per l'Italia di ritrovare competitività, benessere e sviluppo e per il M5s di rigenerarsi, ormai miracolosamente, essa passa attraverso le tue dimissioni e gesti forti come quelli da me consigliati, unitamente al passare la parola ai cittadini, non certo attendendo il soccorso di una Mara Carfagna con il benestare occulto dell'uomo di Arcore (che ha interessi per comportarsi bene con Bruxelles...).

Ricordo che se il M5s ha perso un 10% in favore della Lega non fu perché tu, Di Maio, fosti oscurato da Salvini ma perché i vari Fico, Gallo, Nugnes hanno provocato un danno non tanto di consenso (fosse solo quello) ma di immagine, un danno senza precedenti che ha reso la compagine agli occhi di tutti come impalpabile e caciarona: il 5s non trasmetteva una linea coerente e chiara quando era anzi una occasione per distinguersi dai leghisti tenendo la barra dritta nel concreto ma distinguendosi dai toni grezzi salviniani (a tal proposito invito a consultare il recente http://www.affaritaliani.it/politica/di-battista-le-suona-a-grillo-il-m5s-e-diventato-la-flebo-del-pd-645118.html).

"Politica non è un mestiere, è un servizio. Ma nel senso di servire, non di servirsi o circondarsi di servi" (cit. Marco Travaglio).

Chissà se verrò ascoltato.