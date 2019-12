Di Maio: "Governo unito". Video. "165 milioni per i Vigili del fuoco"

"Ieri sera durante il vertice di governo abbiamo raggiunto un accordo che e' il coronamento di una grande battaglia dei vigili del fuoco e un successo di tutto il governo, abbiamo finalmente stanziato 165 milioni di euro per garantire nei prossimi anni l'equiparazione stipendiale dei vigili del fuoco alle altre forze di polizia". Lo ha detto il capo politico M5S, in diretta su Facebook, assicurando che si tratta di un risultato raggiunto dal "governo unito".

Manovra: Renzi, vinta battaglia su tasse, ora crescita - "In queste settimane Italia Viva ha lottato con forza per evitare l'aumento delle tasse, a cominciare dall'Iva. Dalle auto aziendali fino al rinvio della Sugar e Plastic Tax il risultato e' stato raggiunto. Da gennaio ci sara' da fare uno sforzo in piu': rilanciare la crescita. Ecco perche' abbiamo lanciato il Piano #ItaliaShock. Questa e' la vera svolta per il 2020. Abbiamo vinto la battaglia delle tasse. Ora tutti insieme concentriamoci sulla crescita. E l'unico modo per raggiungerla e' sbloccare i cantieri. Finira' come sulle tasse: prima ci criticano, poi ci ignorano, poi ci daranno ragione. Buon weekend e buon Sant'Ambrogio". Cosi' il leader Iv Matteo Renzi su facebook all'indomani dell'accordo di maggioranza sulla manovra.