Di Maio e Grillo attenti: col Pd rischiate di non contare un Fico secco

Di Pietro Mancini

Se la Lega non avesse assicurato lealtà, all’esecutivo e al premier, il governo non sarebbe neppure nato....E il nome Conte avrebbe richiamato agli italiani solo il nome dell’attuale tecnico della Juventus...Confronto con il premier, ok. Lezioni di correttezza a Salvini, no !!

Le istituzioni si rafforzano, risolvendo i problemi, in tempi brevi. Il ministro dell’Interno L’ha dimostrato, a differenza dei predecessori PD, nel suo settore, quello della sicurezza e della difesa dei nostri confini dall’ingresso, senza controllo, dei migranti. E gli italiani lo hanno apprezzato.

Salvini si sarebbe aspettato un riconoscimento per il lavoro svolto. Non, a Ferragosto, una aspra critica. Quale la sua ratio politica? Andreotti avrebbe detto: “A pensar male, si fa peccato. Ma, spesso, ci si azzecca...”. O no ?

‪Governo. Attenti, Gigino Di Maio e Beppe Grillo, rischiate di diventare la costola di estrema sinistra, di dalemiana memoria, del PD. E di non contare un...Fico secco !