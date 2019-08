Di Maio: "Il Pd sta già litigando. Si chiarissero un po' le idee"

Governo, Di Maio: il Pd già litiga, si chiarissero le idee - "Questi già litigano, li conoscevamo abbastanza, purtroppo... si chiarissero un po' le idee". Cosi' Luigi Di Maio, leader M5s lasciando Montecitorio, parlando delle polemiche interne al Pd dopo aver ribadito che il taglio dei parlamentare e' la base per avviare un dialogo.

Di Maio: taglio parlamentari o non c'e' nient'altro - "Per quanto mi riguarda sul taglio dei parlamentari si deve fare subito, e' l'inizio di un qualsiasi discorso, si deve fare subito. Se non c'e' il primo punto non c'e' nient'altro". Lo afferma Luigi Di Maio uscendo da Montecitorio.

Di Maio a pranzo con sottosegretario 5s vicino Montecitorio - Mentre alla Camera e' in corso il primo incontro ufficiale tra la delegazione del Pd e quella del Movimento 5 Stelle in vista di un'eventuale trattativa per un governo, il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e' a pranzo con il sottosegretario dei 5 Stelle Manlio di Stefano in un ristorante poco lontano da Montecitorio Ai giornalisti che l'hanno seguito fin li' e gli hanno chiesto se a breve incontrera' il segretario del Pd Zingaretti, Di Maio non ha risposto e ha scherzato dicendo che per ora stava cercando di andare a pranzo.

Di Battista: bene aperture Lega,da Pd porte spalancate - "Il Movimento 5 Stelle ha oggi un potere contrattuale immenso. Tutti ci cercano. Ho visto nuove aperture della Lega al Movimento e mi sembra una buona cosa. Soprattutto perche' non mi dispiacerebbe un Presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle. Ho visto inoltre porte spalancate da parte del PD". Lo scrive su Fb Alessandro Di Battista. "Io - scrive ancora Di Battista - sono convito che andando al voto adesso, presentandoci compatti e facendo una grande campagna elettorale, prenderemmo valanghe di consensi. Perche' Salvini e' molto piu' debole di quanto appaia e perche' se si andasse al voto il PD ci arriverebbe spaccato in 2,3 o 4 pezzi. Ciononostante, e lo dico da cittadino, non vorrei mai che la prossima legge di bilancio la scrivesse l'Unione Europea e tale rischio e' altissimo votando a fine ottobre. E ancor di piu' pretendo due cose: 1. il taglio dei parlamentari 2. la revoca delle concessioni autostradali ai Benetton. Sono convinto che questi due obiettivi si possano raggiungere in questa legislatura, nella prossima sarebbe molto piu' difficile".

Di Battista: veti Zingaretti? Suo vero terrore Renzi - "Zingaretti fa la parte di chi pone veti e condizioni ma in realta' ha il terrore che Renzi spacchi il PD". Lo scrive su facebook Alessandro Di Battista.

Governo: Di Battista, via Benetton dalle nostre Autostrade - "Tutti ci cercano. Alziamo enormemente la posta sulle nostre idee e soluzioni per il Paese. Via 345 parlamentari e via i Benetton dalle nostre autostrade. Chi ci sta? La vaghezza lasciamola ai professionisti del nulla assoluto. Il Movimento, proprio come ha fatto ieri Luigi, bada al sodo". Cosi' Alessandro Di Battista su facebook.

Di Maio: parole Di Battista legittime, sane in democrazia - "Con Alessandro ci sentiamo sempre. E' chiaro che il concetto espresso da lui non solo e' legittimo ma sano in una democrazia". L'ha detto il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio uscendo da un ristorante e rispondendo a una domanda sulle ultime dichiarazioni di Alessandro Di Battista.

Di Stefano: alzare posta, via concessioni Benetton - "Di Battista dice di alzare la posta? L'ho detto anche io. E' chiaro che in questa fase siamo noi che dettiamo l'agenda necessariamente: i numeri in parlamento parlano chiaro: le concessioni a Benetton vanno eliminate subito, il prima possibile". Lo dice il sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano.